Garlasco, tutti i misteri sull'arma usata per uccidere Chiara Poggi, dal martello all'attizzatoio

Proseguono le nuove indagini per fare luce sul delitto di Garlasco. Come è stata uccisa Chiara Poggi? Con quale arma? Possibile che siano stati usati più oggetti per colpirla? Tutte domande a cui dovrà dare una risposta l’anatomopatologa Cristina Cattaneo, che è stata chiamata dai pm pavesi per rivalutare gli elementi della prima indagine.

Delitto di Garlasco, i pm pavesi si affidano al lavoro di Cristina Cattaneo

Nella relazione autoptica sul corpo della vittima redatta nel 2007, il medico legale Marco Ballardini scrisse che a causare la morte di Chiara Poggi sarebbe stata “una lacerazione dell’encefalo contestuale alla frattura del cranio, accompagnata da numerose lesioni contusive del capo e del viso”.

A distanza di oltre 18 anni dal delitto, i pm pavesi, che nutrono la convinzione che il caso non sia stato chiarito fino in fondo, hanno incaricato Cristina Cattaneo di svolgere ulteriori esami per avere risposte più esaustive sulla morte della studentessa, a partire dalle possibili armi utilizzate per commettere il crimine.

Con quale arma o armi è stata uccisa Chiara Poggi

Per Ballardini, Chiara è stata uccisa con un “corpo contundente non ben identificabile, dalla stretta superficie battente, dagli spigoli molto netti e con presenza di punta”.

Tale oggetto metallico non è mai stato ritrovato e non si ha certezza di che cosa sia di preciso. Negli anni sono state avanzate diverse ipotesi. C’è chi ha sostenuto che Poggi sia stata percossa con un attizzatoio da camino, chi dice con un paio di forbici da sarto, chi con un martello e chi con un porta vaso di ferro battuto. Tante congetture, nessuna certezza.

Cosa potrebbe svelare la rilettura delle ferite riportate da Chiara? La ragazza fu uccisa con un colpo mortale, la cui ferita di oltre 4 cm venne identificata nella regione parieto-occipitale sinistra del cranio. Ulteriori lesività tra loro dissimili sono state riscontrate nella regione parietale sinistra e al centro del vertice della testa.

Ci sono da tenere in considerazione anche le due ferite all’altezza dell’arcata sopracciliare sinistra. La seconda, più esterna, definita “codetta”, potrebbe essere stata provocata con un’arma da taglio?

L’ipotesi di più persone sulla scena del crimine

Di particolare interesse per chi oggi sta indagando sono però la lesione sopra l’orecchio sinistro di diametro piccolo e penetrante e quelle a livello della palpebra superiore destra e dell’area mascellare.

Tali ferite si distaccherebbero per modalità di produzione e tipologia lesiva da quelle al vertice del cranio. E qui sorge un’altra domanda di non poca rilevanza: possibile che un solo oggetto di metallo usato in modi diversi abbia prodotto ferite dissimili? Oppure per uccidere Chiara sono state usate più armi e più possibili armi potrebbero avvalorare l’ipotesi di più persone sulla scena del delitto?

Alcune risposte potrebbero arrivare dal lavoro di Cristina Cattaneo, le cui conclusioni potrebbero offrire una nuova prospettiva sulla storia del delitto di Garlasco.