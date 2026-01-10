Garlasco, tutti i nodi nelle chat tra Stasi e Chiara Poggi e la foto della ragazza misteriosa di Londra

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Le chat tra Chiara Poggi e Alberto Stasi sono state conservate nel computer della vittima dell’omicidio di Garlasco, e rivelano molto sul rapporto tra i due ragazzi nel 2007. Diversi i momenti di gelosia, specialmente durante la vacanza studio di Stasi a Londra, nell’estate di quell’anno. Nelle foto di quel viaggio compare inoltre spesso un’amica di Stasi, conosciuta nella capitale inglese.

Le chat di Chiara Poggi e Alberto Stasi

La trasmissione di Rete 4 Quarto Grado ha nuovamente analizzato le chat del 2007 tra Alberto Stasi e Chiara Poggi, ricostruendo in parte il rapporto tra i due.

In quell’anno, stando a quanto riportato, i due si erano visti meno rispetto al passato. Stasi utilizzava spesso la tesi di laurea che stava scrivendo come motivazione per non uscire con la ragazza, che vedeva comunque due volte a settimana.

ANSA

Evento rilevante di quell’estate è stata però la vacanza studio di Stasi a Londra, spesso discussa nelle chat. Dai messaggi emergerebbe una certa gelosia della giovane nei confronti del proprio fidanzato.

Le foto di Londra e l’amica di Stasi

A Londra Stasi aveva scattato anche numerose fotografie, che conservava in una cartella sul suo Pc. Cartella che Chiara Poggi avrebbe scaricato su una chiavetta Usb la notte prima della sua morte.

Nelle foto, nota Quarto Grado, compare spesso una ragazza della compagnia in cui Stasi era entrato a Londra. Si tratta di un’amica del ragazzo, di origini portoghesi, anche lei in vacanza studio.

Nelle chat Chiara Poggi rinfaccia anche a Stasi che, nel mese di vacanza a Londra, era stata lei a doverlo andare a trovare.

Le ultime indagini sui computer

La famiglia Poggi ha recentemente chiesto a tre periti, Paolo Reale, Fabio Falleti e Nanni Bassetti, di far nuovamente analizzare i computer di Chiara e di Stasi.

L’obiettivo sarebbe cercare di capire cosa la ragazza abbia visto sul dispositivo del fidanzato la sera prima di essere uccisa.

Dalle ricostruzioni più recente sarebbe infatti emerso che Poggi inserì nel Pc di Stasi una chiavetta Usb per copiarvi proprio le foto di Londra. Successivamente, visualizzò alcune immagini, per circa 10 minuti, in un momento in cui il ragazzo era uscito di casa.