Garlasco, un biglietto inquietante trovato al cimitero suggeriva il nome del killer? Spunta un'intercettazione

Un nuovo dettaglio inquietante getta nuove ombre (o nuova luce) sul delitto di Garlasco. A portare un nuovo elemento al pubblico è Maria Conversano, astrofisica e scrittrice appassionata d’arte, che nel suo canale YouTube ha pubblicato un’intercettazione di una telefonata avvenuta tra Rita Preda – madre di Chiara Poggi – e l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. Preda ad un certo punto parla di un biglietto trovato al cimitero: “C’era scritto che a uccidere Chiara è stato Marco“, dice, e aggiunge: “Non dice il cognome”.

L’intercettazione dopo la visita al cimitero di Garlasco

Come anticipato, un video pubblicato da Maria Conversano sul suo canale YouTube ha rivelato un dettaglio inquietante sul delitto di Garlasco.

Il contenuto è stato caricato sabato 7 febbraio e parla di un’intercettazione tra Rita Preda e l’avvocato Gian Luigi Tizzoni. La telefonata sarebbe avvenuta l’8 ottobre 2007 alle ore 11:39 e sarebbe durata 15 minuti e 35 secondi.

“Sabato sono andata al cimitero e ho trovato un bigliettino”, dice Rita Preda, parlando di un messaggio “infilato nella porta della cappella” scritto in stampatello su un foglio a quadretti. “A uccidere è stato Marco”, ci sarebbe stato scritto.

Nella stessa conversazione Rita Preda riferiva a Tizzoni che aveva già provveduto a consegnare quel biglietto “al capitano” (Cassese, probabilmente).

Chi è il “Marco” del biglietto

“A uccidere è stato Marco”, ci sarebbe stato scritto nel biglietto. Nell’intercettazione Rita Preda riferiva a Tizzoni che il messaggero anonimo “non dice il cognome”. L’avvocato, infatti, poco prima aveva fatto il cognome di un amico di Alberto Stasi che aveva lo stesso nome di battesimo del figlio Marco.

“Io sto tremando adesso“, aveva aggiunto la madre di Chiara Poggi, aggiungendo una riflessione sul punto delle indagini di quel tempo. Ricordiamo che già nel mese di settembre Alberto Stasi era stato incarcerato e liberato dopo pochi giorni. “Se non ci sono impronte di estranei, comunque vada, si fa veramente dura per Stasi dimostrare che non è lui”, continuava Preda.

L’annuncio di Massimo Lovati

Nel frattempo si attende la puntata de Lo Stato Delle Cose di lunedì 9 febbraio. Secondo le anticipazioni, infatti, Massimo Lovati si direbbe pronto a rivelare nuove verità sul potenziale sicario e sui mandanti dell’omicidio di Chiara Poggi, una teoria che l’ex legale di Andrea Sempio ha sempre portato sul piccolo schermo.

Resta da comprendere se il misterioso bigliettino di cui Rita Preda faceva menzione nell’ottobre 2007 sia mai stato approfondito dagli inquirenti.