Garlasco, un carabiniere presente sul luogo del delitto parla dell'impronta 33: "Faceva senso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Si torna a parlare dell’impronta 33 nel caso del delitto di Garlasco. In particolare, è riemersa la dichiarazione di un carabiniere presente sul luogo dell’omicidio di Chiara Poggi che, in riferimento a questa traccia, ha dichiarato che "faceva senso". Il carabiniere ha spiegato il senso delle sue parole.

La deposizione del carabiniere sull’impronta 33

La trasmissione Mediaset Quarta Repubblica ha mostrato il video della deposizione del 12 giugno 2025 di un carabiniere, presente sul luogo del delitto di Garlasco, in riferimento all’impronta 33.

Le sue parole: "Il 27 non era così visibile, il 29 era visibile. Era particolarmente estesa. Grande. Se vedete la foto si vede. C’era anche una specie di macchia, addirittura. Sembra una goccia con degli schizzi in prossimità di una delle dita".

Perché l’impronta 33 del delitto di Garlasco "faceva senso"

La deposizione del carabiniere è proseguita così: "Si vedeva che era una mano destra, a parte che faceva senso una mano destra scendendo dalle scale, perché era sulla parete di destra".

Chiamato a spiegare il significato dell’espressione "faceva senso", il carabiniere ha detto: "Io quando scendo le scale a destra, appoggio la mano destra in maniera naturale, se mi voglio appoggiare a destra. Noi andiamo a ricercare quei contatti prodotti da azioni naturali".

Il discorso è poi andato avanti: "Si vedevano due o tre dita della mano. Era evidente che il deposito amminoacidico fosse consistente".

Chiamato nuovamente a spiegare l’espressione "faceva senso", il carabiniere ha aggiunto: "La frase ‘faceva senso’ può essere tradotta come ‘era logico‘, ‘era logico supporre che…'".

Cos’è l’impronta 33 nel delitto di Garlasco

L’impronta 33 è stata descritta come uno dei possibili elementi decisivi contro Andrea Sempio, dal momento che per l’accusa si tratterebbe della "firma" dell’assassino.

Una consulenza ha individuato nell’impronta 33 presente sulla parete destra della scala dove venne ritrovato il corpo di Chiara Poggi una corrispondenza di 15 minuzie dattiloscopiche con il palmo destro di Andrea Sempio.

Gli avvocati che difendono Sempio nel caso del delitto di Garlasco hanno depositato alla Procura di Pavia una consulenza sull’impronta 33 che, per loro, non sarebbe identificabile, dal momento che le minuzie sarebbero inferiori.

A fine maggio Mattino Cinque aveva trasmesso un’intercettazione di Andrea Sempio relativa proprio all’impronta 33: "È un’impronta su una parete delle scale. Non è un’impronta insanguinata, è rosa per il reagente".

Ancora Sempio: "Se vai giù nella cantina, e noi ci siamo andati un paio di volte, c’è una scalettina stretta che fa una curva stretta, senza corrimano, senza niente. Scendendo, è normale che metti la mano sulla parete. Non è nulla di che".