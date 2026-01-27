Garlasco, una testimone avrebbe visto la madre delle Cappa la mattina del delitto, "Stasi visto da nessuno"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

La mattina del delitto di Garlasco “Alberto Stasi non l’ha visto nessuno“, o meglio, “hanno visto tutti tranne che lui”: sono parole che una testimone affida a un’inviata di FarWest per riportare ciò che vide il 13 agosto 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella villetta di famiglia in via Pascoli 8. La donna fa il nome di Maria Rosa Poggi, la madre di Paola e Stefania Cappa: “Un conto è averla vista venire da lì, un conto è dire che abbia fatto qualcosa”, sottolinea per dire che la sua non è un’accusa nei confronti della donna.

La madre delle gemelle Cappa, secondo una testimone

Avvicinata dall’inviata Chiara Ingrosso a Garlasco, la donna – probabilmente la stessa ascoltata da Le Iene qualche settimana fa – racconta che la mattina in cui fu uccisa Chiara Poggi avrebbe visto Maria Rosa Poggi provenire in auto da via Pascoli, una verità fino ad ora raccontata solo alla figlia e mai condivisa con gli inquirenti.

La donna, inoltre, precisa che quel giorno “nessuno ha visto Alberto Stasi” che “per tutti a Garlasco” è “innocente”; più persone, come emerso nei servizi televisivi più recenti, avrebbero visto altre persone intorno alla villetta dei Poggi, la mattina del delitto.

ANSA

Il suo ricordo si incrocerebbe con quanto riferito da Marco Demontis Muschitta al pm Rosa Muscio quando riferì di aver visto la “ragazza con i capelli a baschetto” a bordo di una bicicletta. Oltre a questo soggetto, infatti, l’operaio parlò anche di “una macchina scura parcheggiata in via Pascoli”.

“Non direi mai una cosa di cui non sono sicura”, continua la testimone, allora perché non segnalare ciò che avrebbe visto agli inquirenti?

L’appello di Luciano Garofano

Chiara Ingrosso chiede alla testimone se non abbia mai riferito la sua versione agli inquirenti per paura. “Assolutamente no”, risponde la donna, che spiega: “Una volta che han detto che è stato Stasi è finita lì”.

Quindi in collegamento con lo studio di FarWest Luciano Garofano ha lanciato un appello: “Al netto di tanti mitomani che ci sono in giro, se non siete ancora andati in Procura sbrigatevi ad andare”.

La nuova fase del delitto di Garlasco

In ultima battuta, per escludere o confermare che il movente del delitto di Garlasco fosse nel computer in uso alla famiglia Poggi e in quello di Alberto Stasi, la difesa di Andrea Sempio ha chiesto un incidente probatorio sui due dispositivi.

Tra le ipotesi più condivise, Alberto Stasi avrebbe ucciso la fidanzata perché lei avrebbe scoperto del materiale pornografico da lui custodito e catalogato nella memoria, ma questa verità è smentita dal fatto che Chiara fosse a conoscenza di quei contenuti che ogni tanto la coppia condivideva. Un’altra ipotesi vede Andrea Sempio accedere a video intimi presenti nel computer dei Poggi, filmati che potrebbero aver innescato un desiderio culminato poi con l’omicidio.

Sempio, indagato per omicidio in concorso nella nuova inchiesta, ha sempre respinto tali attribuzioni di cui, del resto, non esiste una prova.