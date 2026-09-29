Garlasco, Venditti critica le indagini su Sempio: "Non lo collocano sulla scena, sbagliato chiedere l'alibi"

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L’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti ha accusato la Procura di Pavia di non avere alcuna prova che Andrea Sempio si trovasse a casa di Chiara Poggi a Garlasco nel giorno e nel momento in cui la ragazza è stata uccisa. Per questa ragione, secondo l’ex procuratore aggiunto, non sarebbe legittimo nemmeno chiedere l’alibi a Sempio.

Le critiche di Venditti sulle indagini a carico di Andrea Sempio

Durante una puntata della trasmissione Quarta Repubblica, l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti ha criticato duramente le indagini della Procura di Pavia su Andrea Sempio, dicendo:

Tutte queste indagini che stanno facendo a Pavia omettono un dato importantissimo, essenziale. Non collocano Sempio sulla scena del crimine.

ANSA

Venditti ha poi aggiunto: “È sbagliato chiedere a Sempio l’alibi, perché l’alibi si chiede quando c’è già un’accusa provata”.

Perché è sbagliato chiedere l’alibi a Sempio secondo Venditti

L’ex procuratore aggiunto ha poi proseguito: “Prima va contestata l’accusa che ha già un certo fondamento. Nel nostro caso, dobbiamo collocare Sempio sulla scena del crimine”.

Il principio citato da Venditti è quello per cui l’onere della prova in tutti i sistemi legali moderni è esclusivamente dell’accusa.

In sostanza, il fatto che una persona non possa provare di non aver commesso un crimine non ha alcuna rilevanza, almeno finché non ci sono prove portate dalla procura che possano far sospettare del contrario.

L’alibi di Sempio e l’impronta

Venditti ha poi proseguito parlando proprio dell’alibi di Sempio e sottolineando la sua irrilevanza:

Si fa un gran parlare del famoso ticket del parcheggio di cosa ha fatto in quella giornata, ma Sempio, per uccidere Chiara Poggi, doveva essere lì, e nessuno ci dice quando e come era lì o con quale modalità sia entrato in casa.

“Sulla famosa scarpa ci sono le indagini della difesa di Sempio che dicono che la larghezza del piede di Sempio non coincide con l’impronta lasciata dall’assassino” ha proseguito Venditti.

“Tutte le indagini tecniche di questa vicenda sono oggetto di contestazione, sono perizie contro altre perizie” ha poi concluso, spiegando perché, a suo parere, gli indizi della procura non collocano Sempio sul luogo del delitto.