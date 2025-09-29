Garlasco, Venditti verso le dimissioni dal Casinò di Campione d'Italia dopo l'accusa di corruzione

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, accusato di aver ricevuto denaro per scagionare Andrea Sempio nell’ambito del caso Garlasco, si prepara a lasciare ogni incarico. La Casa da Gioco di Campione d’Italia, di cui Venditti è presidente e consigliere di amministrazione, ha reso noto di essere stata “informalmente informata” delle sue intenzioni.

Venditti e le dimissioni dal Casinò di Campione d’Italia

La nota diffusa dal Casinò di Campione sottolinea la “totale estraneità” della società alle accuse e ribadisce che il mandato di Venditti “è stato assolto con grande professionalità e competenza”.

Come riporta ANSA, le dimissioni di Venditti da presidente del casinò dovrebbero essere formalizzate nei prossimi giorni.

Il casinò di Campione d’Italia

La Procura di Brescia continua intanto le indagini per verificare la fondatezza delle accuse.

Se confermata, la presunta da­tazione al 2007-2008 delle vicende contestate potrebbe aprire scenari complessi sul piano giudiziario.

Le accuse legate al caso Garlasco

Secondo l’inchiesta della Procura di Brescia, il magistrato oggi in pensione avrebbe ricevuto tra i 20 e i 30 mila euro in cambio dell’archiviazione della posizione di Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, uccisa nel 2007.

Venditti si è sempre dichiarato innocente, negando di aver mai percepito somme di denaro durante la sua carriera e definendo l’accusa “grottesca”.

L’accusa si riferisce a un presunto episodio avvenuto durante le indagini sul delitto di Garlasco, in un periodo in cui la posizione di Sempio era già stata archiviata due volte dalla Procura di Pavia.

Le indagini e la difesa di Venditti

Il legale di Venditti, l’avvocato Domenico Aiello, ha annunciato che presenterà ricorso al Tribunale del Riesame contro il decreto di perquisizione e sequestro eseguito nei giorni scorsi.

“Gli accertamenti bancari effettuati nei confronti del mio assistito – spiega Aiello – hanno dato esito negativo, altrimenti sarebbero stati valorizzati nel decreto di perquisizione”.

L’ex magistrato, che ha guidato la Procura di Pavia fino al 2023, ha respinto ogni addebito, sostenendo di non aver “mai svenduto la propria funzione”.

La carriera di Venditti

Dopo il pensionamento nel luglio 2023, Venditti era stato nominato presidente del Casinò di Campione d’Italia, incarico poi rinnovato nel giugno scorso.

Durante il suo mandato aveva contribuito al rilancio economico della casa da gioco, portando il bilancio da una perdita di 3,3 milioni di euro a un utile di oltre 12 milioni.

Il Casinò, fallito nel 2018 e successivamente ammesso a concordato preventivo, aveva intrapreso un percorso di risanamento sotto la sua guida, con incassi in crescita e accordi con il fisco per la rottamazione dei debiti.