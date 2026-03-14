Garlasco, vicina di casa di Chiara Poggi "convinta", l'assassino è Stasi: "Sapevo tante cose, lui bugiardo"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

In un servizio di Quarto Grado sul caso Garlasco, una vicina di casa di Chiara Poggi ha raccontato di avere pensato subito ad Alberto Stasi, dicendosi “senza il minimo dubbio” convinta della sua colpevolezza. La donna ha citato il carattere riservato della ragazza e presunte bugie del fidanzato, parlando di episodi in cui lo avrebbe visto in giro mentre diceva di studiare.

Garlasco, le parole della vicina di Chiara Poggi

Nel corso di un servizio andato in onda a Quarto Grado sono state riportate le parole della vicina di casa di Chiara Poggi, la quale ricorda che il 13 agosto 2007 si trovava a Cortina d’Ampezzo con la figlia e che, nel pomeriggio, aveva ricevuto una telefonata dal fidanzato della ragazza.

Passando davanti a via Pascoli, le avrebbe detto il ragazzo, aveva visto “un inferno” tra polizia e auto e si parlava dell’uccisione di “una ragazza di 26 anni”. Poco dopo, la donna aveva riferito di avere avuto conferma dalla cognata che si trattava di Chiara Poggi.

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Alla notizia, la reazione in famiglia era stata immediata: “Noi gli abbiamo detto una frase del tipo, è stato quel bastardo di Alberto”. La donna aveva precisato che quella frase l’aveva detta la figlia Maristella, scoppiata a piangere, e che lei aveva avuto lo stesso pensiero “senza il minimo dubbio”, aggiungendo: “Le ho detto, sì, è stato quel bastardo”.

Il ritratto di Chiara Poggi e il legame con Stasi

Nella sua ricostruzione, la vicina aveva spiegato perché avesse collegato subito l’omicidio a Stasi, affermando di conoscere bene Chiara Poggi e di considerarla “timida e riservata, dolce, remissiva”, e soprattutto molto legata al fidanzato.

“Non frequentava che Alberto Stasi, e non pensava che a lui. Era innamoratissima”, aveva aggiunto, descrivendo un rapporto che, ai suoi occhi, occupava gran parte della vita della ragazza.

Proprio questo tipo di rapporto, secondo la donna, aveva reso immediata l’associazione tra la morte di Chiara Poggi e il fidanzato, già nelle prime ore in cui la notizia era arrivata alla famiglia.

“Stasi bugiardo”: l’ipotesi del litigio finito male

La donna aveva poi riferito che lei e la figlia avevano avuto modo di “constatare che Alberto era un bugiardo”, dato che a Chiara avrebbe detto di restare a casa a studiare e di non poter uscire, ma loro lo avrebbero visto “in giro, a Garlasco, in macchina”.

Secondo quanto raccontato, episodi simili sarebbero capitati “almeno due o tre volte”, anche nella primavera del 2007 e l’anno precedente; in un’occasione lo avrebbero persino seguito, vedendolo dirigersi verso l’autostrada.

La testimonianza della vicina di casa di Chiara Poggi

Maristella, aveva aggiunto la donna, ne avrebbe parlato “un paio di volte” con Chiara Poggi, ma la ragazza le avrebbe riferito che Stasi negava. A quel punto, la madre aveva detto di avere invitato la figlia a non insistere più per evitare ulteriori litigi tra i due. Ma, dopo avere appreso dell’omicidio, la donna ammette di aver “pensato ad un litigio fra lei e Alberto, finito male”.