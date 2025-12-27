Garlasco, video inedito di Andrea Sempio nel pc di Chiara Poggi: "Aperto il giorno dopo il delitto"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La youtuber Francesca Bugamelli ha mostrato un video ritrovato sul computer di Chiara Poggi, che ritrae, tra gli altri, anche Andrea Sempio. Si tratterebbe di un filmato girato con un vecchio cellulare da Marco Poggi, fratello di Chiara e grande amico di Andrea. Il video ritrae Sempio e altri ragazzi in un’aula di una scuola di sera e i metadati mostrano che è stato aperto il giorno dopo il delitto.

Il video di Sempio nel computer di Chiara

Francesca Bugamelli, youtuber che si occupa di cronaca, ha mostrato in esclusiva un breve video ritrovato dai carabinieri sul computer di Chiara Poggi, nel quale apparirebbe anche Andrea Sempio.

Il filmato risale al 2007 e il ragazzo, riconoscibile per i capelli lunghi che portava all’epoca, viene ripreso insieme ad altri amici in quella che sembra l’aula di una scuola di sera.

ANSA Andrea Sempio nel 2007

Il video è stato girato con un telefonino, probabilmente dal fratello di Chiara Poggi, Marco. Ai tempi Margo Poggi era un grande amico di Sempio e spesso i due usavano il Pc di Chiara.

Il file aperto dopo l’omicidio

I metadati del file, vale a dire tutte quelle informazioni contenute in un file che non riguardano il contenuto in sé ma altre informazioni, come data di realizzazione, dimensioni e aperture, mostrano che il video è stato visualizzato il 14 agosto 2007 alle 16:28.

È il giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, quando il computer della ragazza si trovava già sotto sequestro nelle mani dei carabinieri che stavano svolgendo le indagini.

L’ipotesi più realistica è che quindi i periti abbiano controllato il file per verificare se potesse contenere indizi sulla morte della ragazza.

Le conferme degli investigatori

Alberto Porta e Daniele Occhetti, i periti informatici del processo di primo grado, hanno confermato di aver visto il video nell’ambito delle analisi svolte sul pc di Chiara Poggi. I due hanno dichiarato:

All’epoca per noi non aveva un contenuto particolare, probabilmente non abbiamo neanche riconosciuto i soggetti. I metadati sono coerenti: quel video è stato uno degli elementi che ci ha consentito di affermare nella perizia che effettivamente erano state effettuate delle operazioni sul pc di Chiara non consone e con modalità non corrette rispetto all’analisi di un reperto.

Intanto la iena Alessandro De Giuseppe anticipa il contenuto del servizio bloccato dalla Procura rivelando una nuova testimonianza e una ricostruzione inedita del delitto.