Garlasco, Vittorio Feltri svela di cosa parla durante gli incontri con Alberto Stasi: "Io insisto sempre"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Vittorio Feltri è tornato a parlare del delitto di Garlasco ai microfoni di Verità Nascoste, definendo la condanna di Alberto Stasi un gravissimo errore giudiziario. Il giornalista ha parlato dei colloqui avuti con Stasi e del peso umano patito dal giovane negli anni. Feltri ha infine ribadito la certezza che si arriverà presto a una revisione della sentenza definitiva.

Le dichiarazioni di Vittorio Feltri sul caso Garlasco

Durante l’intervista rilasciata a Verità Nascoste su Rete 4, il giornalista Vittorio Feltri ha espresso un giudizio molto duro sull’intera vicenda giudiziaria di Garlasco, definendola “una vicenda assurda, piena di contraddizioni, addirittura ridicola“.

Il fondatore di Libero ha ribadito la propria convinzione sull’innocenza di Alberto Stasi, definendo la condanna un “insulto alla giustizia e all’umanità”.

ANSA

Feltri ha ripercorso i dubbi che lo accompagnano sin dalle prime fasi dell’inchiesta, definendo irragionevole l’ipotesi che un ragazzo impegnato nella stesura della tesi di laurea potesse improvvisamente interrompere il lavoro per compiere un omicidio e poi riprendere le proprie attività al computer come se nulla fosse accaduto.

Gli incontri personali e il ritratto di Alberto Stasi

Nel raccontare il rapporto diretto con Alberto Stasi e le impressioni maturate durante i loro incontri, Vittorio Feltri ha descritto un cambiamento profondo nella figura dell’ex studente.

Il giornalista ha definito Stasi un “giovanotto vittima di un branco di imbecilli”, sottolineando come negli anni il suo sguardo si sia trasformato: “Ho visto diventare non più giovane un ragazzo che, si capisce guardandolo negli occhi, che porta addosso un peso ingiusto e che non sopporta più“.

Feltri ha spiegato di concentrare sempre i colloqui con Stasi sui punti nevralgici del processo per mantenere viva la battaglia legale, ricordando di aver profuso ogni sforzo possibile per evitare la condanna: “Io insisto sempre sui punti giudiziari perché sono un po’ quelli che mi hanno aiutato a difenderlo con tutte le mie forze. Ce l’ho messa tutta, ma non sono riuscito a farlo venire fuori di galera“.

La prospettiva di una revisione del processo

Il giornalista si è poi espresso sulle prospettive future della vicenda giudiziaria, confermando la fiducia in un nuovo esame del caso alla luce degli elementi emersi recentemente.

Le parole di Vittorio Feltri

Feltri ha rivelato di aver avuto in passato lunghi colloqui con la procuratrice generale Lucilla Nanni proprio per presentare le anomalie riscontrate nella condanna a sedici anni di reclusione.

Interpellato espressamente sulla possibilità che la magistratura possa riaprire il procedimento a carico dell’ex fidanzato di Chiara Poggi, il giornalista ha concluso con una previsione netta: “Penso che la revisione ci sarà, perché a questo punto farebbe ridere”.