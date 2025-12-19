Garofano smonta la perizia Albani per l'incidente probatorio di Garlasco, dubbi su Stasi e Andrea Sempio

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Nuove analisi che potrebbero cambiare l’orientamento dell’incidente probatorio sull’omicidio di Garlasco. Il generale Luciano Garofano, nel pieno rispetto dei colleghi, ha contestato punto per punto l’ipotesi che le tracce di DNA sotto le unghie di Chiara Poggi siano di Andrea Sempio. I particolari rivelati dall’ex consulente, indagato per concorso in omicidio, riguardano l’applicazione di un calcolo biostatistico.

Perché il dna scagionerebbe Alberto Stasi

Nella puntata del 18 dicembre di Ore 14 sera, si è parlato dell’incidente probatorio e della perizia della genetista Denise Albani.

Giada Bocellari, legale di Alberto Stasi, ha commentato positivamente la spiegazione della dottoressa Albani in udienza.

“Ha evidenziato innanzitutto le criticità di questi due profili presenti su due unghie di mani diverse di Chiara Poggi. Si tratta di un aplotipo, di DNA misto, parziale e non consolidato, significa che non abbiamo la possibilità di comparare questo risultato con un altro risultato analogo” ha spiegato l’avvocato.

Giada Bocellari ha poi analizzato tecnicamente la perizia di Denise Albani: “Queste due unghie, oltre all’altra non attribuibile, sono risultate utili ai fini di comparazione, c’erano diverse chiamate alleliche e i picchi erano elevati. Per questo ha fatto una valutazione esclusione/non esclusione o inconcludenza del risultato”.

Fuor di linguaggio tecnico, secondo Giada Bocellari, la genetista ha ritenuto che Alberto Stasi e gli altri soggetti considerati possono essere esclusi dalla concordanza.

Secondo la legale, questo Dna, trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, stando alla nuova perizia, non condanna e non esclude Andrea Sempio, ma scagiona Alberto Stasi.

Il motivo è che “si diceva nel 2014 che quel DNA fosse degradato e che non fosse escluso Alberto Stasi. Negli atti acquisiti ora dalla dottoressa Albani c’è un foglio manoscritto del settembre 2014, relativo a una riunione peritale”.

Ha poi aggiunto “in quel verbale si dice che viene fatta anche in quel caso un’analisi statistica del DNA paragonando con l’aplotipo di Alberto Stasi, mentre non risulta da quanto era indicato nella perizia De Stefano”.

Cosa ha detto Luciano Garofano sul Dna sotto le unghie di Chiara Poggi

Luciano Garofano ha replicato alle parole di Giada Bocellari “schierandosi” dalla parte della vecchia perizia fatta dal dottor De Stefano.

A Ore 14 Sera del 18 dicembre, ha spiegato il motivo: “Io rimango concorde con quanto concluso nella perizia da De Stefano, decide di non confrontarlo perché, per lui, quel profilo non era idoneo. Era stato ottenuto da un metodo non validato e non era consolidato, come detto dalla dottoressa Albani. Anche adesso ho questa idea, pur nel rispetto dei colleghi dell’incidente probatorio, quel profilo rimane non idoneo, è cambiata solo l’applicazione di un calcolo biostatistico che allora non era disponibile”.

Secondo Luciano Garofano, questo calcolo dà numeri in base ai dati somministrati e quindi la domanda che si fa è: “In questo caso dobbiamo chiederci se i dati che possiamo dare sono adatti. Io ritengo di no”.

La replica di Giada Bocellari

Il botta e risposta, sul delicato argomento del Dna sotto le unghie di Chiara Poggi, è continuato con un ulteriore intervento di Giada Bocellari.

La legale di Alberto Stasi ha replicato alle dichiarazioni di Luciano Garofano.

“Non è vero che l’unica novità è la biostatistica. La dottoressa Albani fa in preventivo una valutazione di utilità ai fini di comparazione dei tre profili. Dove c’è la chiamata allelica dobbiamo pensare come sia stato sfortunato Sempio visto che la sua c’è su due dita di due mani diverse”, ha sottolineato.

Per il generale Luciano Garofano si tratta di una “forzatura dire che quel Dna sia di Andrea Sempio”.

Il motivo è che quel Dna non riunisce le caratteristiche per essere confrontato.

Giada Bocellari ha rimarcato quanto per Alberto Stasi sia importante questa nuova perizia: “Vogliamo dire che c’era un’altra persona con lo stesso Y di Sempio che frequentava Chiara Poggi? Se quell’Y fosse stato di Alberto Stasi cosa avreste detto?”.