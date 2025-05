Gary Lineker accusato di antisemitismo dopo aver ripubblicato un video contro Israele

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Gary Lineker, ex leggenda del calcio inglese, attualmente alla Bbc in veste di commentatore sportivo, è stato accusato di antisemitismo dopo che su Instagram ha ripubblicato da un profilo pro Palestina un video su Israele con la scritta “Il sionismo spiegato in 2 minuti” e l’emoji di un ratto. Il filmato è stato successivamente cancellato, ma il caso è stato segnalato all’emittente pubblica del Regno Unito dall’organizzazione Campaign Against Antisemitism.

Perché Gary Lineker è stato accusato di antisemitismo

Gary Lineker, classe 1960, è un ex calciatore inglese, di ruolo attaccante. Considerato una leggenda del calcio britannico, da oltre un decennio lavora alla Bbc come commentatore sportivo. Nelle ultime ore, è stato accusato di antisemitismo dopo che ha ricondiviso su Instagram un filmato con la scritta “Il sionismo spiegato in 2 minuti” e l’emoji di un ratto.

Il video, che Lineker ha ricondiviso da un profilo pro Palestina, stato poi cancellato. L’organizzazione Campaign Againt Antisemitism, che al suo interno riunisce attivisti contro l’antisemitismo e in difesa di Israele, ha segnalato quanto accaduto all’emittente pubblica del Regno Unito, facendo riferimento anche al paragone tra ratti ed ebrei fatto dalla propaganda nazista.

Secondo Campaign Against Antisemitism, Gary Lineker “deve andarsene” dalla Bbc perché il “continuo legame” tra lui e l’emittente è ormai “insostenibile”.

L’ex calciatore sta continuando a lavorare per la Bbc in attesa dell’addio (già confermato) alla naturale scadenza del suo contratto.

La risposta di Gary Lineker alle accuse di antisemitismo

L’agente di Gary Lineker ha dichiarato che il suo assistito non si era accorto della presenza dell’emoji del ratto e che, in caso contrario, non avrebbe ricondiviso il filmato.

I casi precedenti con protagonista Gary Lineker

Già in passato Gary Lineker era stato criticato per le sue posizioni a favore della popolazione palestinese di Gaza e per le sue critiche a Israele.

In un’occasione, l’ex calciatore aveva ricondiviso e poi eliminato sul suo profilo X un post che chiedeva l’esclusione di Israele dalle competizioni sportive internazionali, a partire da quelle calcistiche, a causa della sanguinosa guerra nella Striscia di Gaza.

In un’altra occasione, Lineker è stato anche sospeso dalla Bbc per aver paragonato i provvedimenti sull’immigrazione del governo britannico a quelli dei nazisti.