Gas serra a livelli record, allarme WMO su cicloni e ondate di calore: "Si stanno intensificando velocemente"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera hanno raggiunto nuovi livelli record nel 2025, aumentando la quantità di calore trattenuta dal pianeta e contribuendo all’intensificazione di fenomeni come ondate di calore, cicloni tropicali e precipitazioni intense. L’allarme arriva dall’Organizzazione meteorologica mondiale (WMO), che il 27 ottobre 2026 ha presentato il nuovo Greenhouse Gas Bulletin, il rapporto annuale dedicato alla presenza dei principali gas responsabili del riscaldamento globale.

Gas serra a livelli record, i dati della WMO sul 2025

Il rapporto dell’Organizzazione meteorologica mondiale sottolinea un aumento delle concentrazioni dei tre principali gas serra di lunga durata: anidride carbonica, metano e protossido di azoto.

Nel 2025 la concentrazione media globale di CO2 ha raggiunto 426,8 parti per milione, pari al 153% del livello registrato nell’epoca preindustriale, intorno al 1750.

Quando la WMO pubblicò il primo bollettino nel 2004, il valore era di 377,5 parti per milione.

La crescita è proseguita anche nel 2026, secondo le osservazioni effettuate dalle singole stazioni della rete internazionale di monitoraggio atmosferico.

Dal 1960, inoltre, il ritmo di aumento della CO2 è triplicato, passando da una media di 0,8 parti per milione all’anno a 2,4 nel decennio 2011-2020.

Tra il 2024 e il 2025 l’incremento è stato di 2,8 parti per milione, superiore alla media degli ultimi dieci anni, ma leggermente inferiore alla crescita eccezionale registrata tra il 2023 e il 2024.

L’allarme su cicloni tropicali, piogge intense e ondate di calore

La WMO ha richiamato l’attenzione sulle conseguenze dell’aumento dei gas serra per il clima e per gli eventi meteorologici estremi.

Ogni incremento della concentrazione di anidride carbonica contribuisce infatti a trattenere ulteriore calore nell’atmosfera.

L’energia accumulata interessa anche gli oceani, che svolgono un ruolo importante nell’alimentazione e nell’evoluzione di diversi fenomeni meteorologici.

Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale, ondate di calore, cicloni tropicali e forti precipitazioni si stanno intensificando più rapidamente rispetto ai riferimenti storici utilizzati per valutarne l’evoluzione.

L’aumento della temperatura dell’atmosfera favorisce inoltre una maggiore presenza di vapore acqueo, che può contribuire a precipitazioni più intense quando si verificano determinate condizioni meteorologiche.

La WMO sottolinea che le concentrazioni elevate di gas serra continueranno a influenzare il clima per periodi molto lunghi.

L’anidride carbonica, in particolare, può avere effetti sul riscaldamento globale per decenni e secoli.

L’allarme dell’UE sul clima

Nel frattempo, la Commissione europea ha adottato un nuovo quadro sulla resilienza climatica, chiedendo agli Stati membri di prepararsi ai rischi legati all’aumento delle temperature globali.

Secondo quanto riportato dall’ANSA, Bruxelles ha individuato uno scenario di riferimento che prevede un riscaldamento di 2 gradi entro il 2050 e di 3 gradi entro il 2100 rispetto ai livelli preindustriali.

Non si tratta di un obiettivo climatico fissato dall’Unione europea, ma di uno scenario basato sulle evidenze scientifiche del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, utilizzato per valutare i possibili rischi futuri.

Il nuovo quadro prevede che i Paesi Ue elaborino piani strategici nazionali di adattamento, coinvolgendo diversi settori dell’economia e tenendo conto degli effetti dei cambiamenti climatici nelle decisioni pubbliche.

Il monitoraggio sarà collegato anche al Semestre europeo, il sistema attraverso cui Bruxelles coordina e valuta le politiche economiche degli Stati membri.

La Commissione non imporrà soluzioni identiche a tutti i Paesi, che potranno individuare gli interventi più adatti alle rispettive esigenze.

Tra le iniziative annunciate figurano un piano europeo contro le ondate di calore, un’alleanza per le assicurazioni contro i rischi climatici e un programma dedicato alla gestione dell’acqua.

Bruxelles intende anche individuare 100 territori europei particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici, mentre per il 2028 è prevista la presentazione di un piano strategico europeo.