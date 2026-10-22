Gasolio a 2,30 euro in autostrada, Salvini contro gli autotrasportatori rimasti a protestare: "Non ci parlo"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mentre il prezzo del gasolio continua a correre, toccando i 2,30 euro in autostrada, il ministro dei Trasporti Matteo Salvini manda un messaggio agli autotrasportatori che continuano a protestare: "Sono rimasti a far casino quelli che bloccano i camion con la forza, sequestrano gli autisti e squarciano le gomme. Con quelli non ci parlo".

La situazione dei prezzi di benzina e gasolio in autostrada

In base ai dati rilevati dall’Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, nella giornata di giovedì 22 ottobre il prezzo medio dei carburanti in modalità ‘self service’ lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,024 euro al litro per quanto riguarda la benzina (in lieve calo rispetto ai 2,026 euro di mercoledì) e 2,260 euro per il diesel (contro i 2,259 di ieri).

Sulla rete autostradale, il prezzo medio self è di 2,047 euro per la benzina (in lieve rialzo rispetto ai 2,045 di mercoledì) e 2,300 euro per il gasolio (dai 2,294 di 24 ore fa).

L’affondo di Salvini contro gli autotrasportatori che protestano

In un’intervista concessa a Libero Quotidiano, Matteo Salvini ha rivendicato le azioni del governo in risposta agli autotrasportatori che hanno deciso di protestare e bloccare le strade a causa dei prezzi insostenibili del carburante.

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha spiegato: "La mia attenzione è andata alle piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che dispongono di quattro o cinque mezzi, magari datati, e che per i vincoli imposti dalle assurde normative europee non possono beneficiare dei contributi sbloccati".

Salvini, che ha sottolineato inoltre di aver incontrato e di voler continuare a incontrare le principali sigle sindacali, ha annunciato: "Già dai prossimi giorni saranno a disposizione 480 milioni".

Salvini ha dichiarato che "l’obiettivo è trovare risposte per tutti gli autotrasportatori", ma in un altro passaggio dell’intervista ha inviato un messaggio preciso a chi ha scelto di continuare a bloccare le strade: "Sono rimasti a far casino quelli con cui è difficile parlare, quelli che bloccano i camion con la forza, sequestrano gli autisti e squarciano le gomme. Con quelli non ci parlo. Lì il problema è di ordine pubblico".

La frecciata di Renzi a Salvini sulla protesta degli autotrasportatori

Della protesta degli autotrasportatori ha parlato anche Matteo Renzi in un’intervista pubblicata su La Repubblica.

Il leader di Italia Viva ha detto: "Sulla questione sociale sta venendo giù tutto, la gente non ce la fa più". Poi ha lanciato una "frecciatina" al ministro Matteo Salvini: "Se fossi un camionista mi fiderei di tutti tranne che di Salvini".

La protesta degli autotrasportatori e gli scenari futuri

La trasmissione Mattino cinque ha descritto gli scenari futuri della protesta degli autotrasportatori che si profilano all’orizzonte.

Dopo giorni di proteste sulle autostrade del Sud Italia, i primi presidi sono stati liberati. Le forze dell’ordine sono intervenute soprattutto in Campania, tra Caserta e Salerno. Sono stati identificati 1339 manifestanti. In 71 sono stati denunciati e in 242 multati. È stata disposta, inoltre, la scorta di centinaia di camion per garantire la consegna delle merci.

Giorgia Meloni ha convocato un Consiglio dei Ministri. Sul tavolo c’è un decreto con nuovi aiuti ai settori dell’autotrasporto e dell’agricoltura, dopo lo sblocco di 480 milioni.

In Sicilia il comitato trasportatori aveva già revocato il fermo, ma molti vanno avanti ad oltranza.

A Napoli ci sono lunghe code ai distributori ancora forniti di carburante, mentre altri sono ormai "a secco". Nei supermercati gli scaffali si stanno svuotando, soprattutto quelli dei prodotti freschi.

Confcommercio, intanto, ha lanciato l’allarme: "Oltre l’80% delle attività nella provincia di Caserta rischia la chiusura per mancanza di merci".

Scaffali vuoti a Napoli: gli effetti della protesta degli autotrasportatori

La trasmissione Mediaset ha mostrato poi in un servizio gli scaffali vuoti di un supermercato di Gragnano.

Il titolare ha spiegato: "Tutto quello che potete vedere è la dura realtà dei fatti che va avanti già da 3-4 giorni. Oggi siamo arrivati allo stremo. I tir sono stati fermati a Castellammare. Un autotrasportatore mi ha detto che ha paura di muoverci perché dicono che tagliano le gomme e li minacciano. Oltre alla protesta pacifica, si sarà addentrato qualche malintenzionato, qualcuno che ha interesse ancora a mantenere questo blocco".

La figlia ha aggiunto: "Noi cerchiamo di dare il nostro meglio, ma è finito tutto. Non c’è assolutamente nulla, non possiamo fare niente".