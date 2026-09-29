Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di 26.100 litri di carburante sequestrato e 5 responsabili deferiti all’Autorità Giudiziaria il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Roma e provincia, finalizzata a contrastare le frodi fiscali e garantire la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione stradale di carburanti. L’intervento, eseguito in collaborazione con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha visto l’impiego di sofisticate tecnologie di analisi chimica e ha portato anche all’accertamento di 9 violazioni amministrative in materia di prezzi.

Controlli a tappeto su distributori e carburanti: la fonte dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha coinvolto il Comando Provinciale di Roma insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico. L’obiettivo principale è stato quello di tutelare i consumatori e garantire la legalità nel settore dei carburanti, attraverso 68 controlli complessivi su impianti di distribuzione nella Capitale e nella provincia.

Analisi chimiche e sequestri: come si è svolta l’indagine

Nel primo filone dell’operazione, le Fiamme Gialle hanno concentrato l’attenzione sulla qualità e quantità dei prodotti energetici commercializzati presso diversi impianti di Roma, Civitavecchia e Frascati. Grazie all’utilizzo di un laboratorio chimico mobile, sono state effettuate analisi in tempo reale sui campioni di gasolio prelevati direttamente presso i distributori. I risultati hanno evidenziato un punto di infiammabilità (Flash point) inferiore al limite di legge di circa 55°C, segnalando una probabile contaminazione o miscelazione fraudolenta del carburante.

Un Flash point alterato, come emerso dalle analisi, indica che il gasolio è stato “tagliato” con sostanze chimiche più volatili ed economiche, come solventi o idrocarburi leggeri riciclati. Questa pratica, finalizzata ad aumentare il volume del prodotto e ad eludere le accise, trasforma il gasolio in un liquido altamente infiammabile, aumentando il rischio di esplosioni o incendi durante il trasporto, lo stoccaggio e l’erogazione. Inoltre, la presenza di componenti estranei compromette la combustione nei motori, accelera l’usura degli iniettori e incrementa le emissioni inquinanti.

Sequestri e denunce: i numeri dell’operazione

Al termine di questa prima fase, sono stati sequestrati oltre 26.100 litri di carburante non conforme, posti i sigilli a 4 cisterne e 4 pistole erogatrici, e deferiti 5 responsabili all’Autorità Giudiziaria per le ipotesi di frode nell’esercizio del commercio e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa. Le indagini proseguono e, come precisato dalle autorità, i procedimenti penali sono ancora nella fase preliminare, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Prezzi e trasparenza: controlli amministrativi e violazioni riscontrate

Parallelamente, il secondo filone operativo ha riguardato la regolarità delle tariffe e la trasparenza dei prezzi praticati dagli esercenti. I Gruppi della Guardia di Finanza di Roma, Civitavecchia e Guidonia Montecelio hanno effettuato 34 controlli specifici, riscontrando 9 violazioni: 5 per mancata trasparenza dei prezzi esposti, 1 per irregolarità nella tenuta dei registri e 3 per omessa comunicazione preventiva dei prezzi al Ministero delle Imprese e del Made in Italy tramite la piattaforma informatica dedicata.

Obiettivi e importanza dell’azione di controllo

Questi obblighi di comunicazione e trasparenza sono previsti dalla legge per tutelare i consumatori e prevenire possibili manovre speculative sul prezzo dei carburanti. L’attività della Guardia di Finanza si inserisce in un più ampio dispositivo di vigilanza economica e finanziaria, volto a salvaguardare il potere d’acquisto dei cittadini e a garantire la leale concorrenza tra gli operatori del settore.

IPA