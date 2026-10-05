Gasolio tagliato nei distributori tra Latina e Gaeta, sequestrati oltre 16.500 litri e tre denunciati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Oltre 16.500 litri di gasolio non conforme sequestrati e 3 persone denunciate tra Latina e Gaeta. È il bilancio dei controlli della Guardia di Finanza sui distributori, condotti con l’Agenzia delle Dogane. Le analisi hanno rilevato un punto di infiammabilità sotto il limite di legge, segnale tipico di un gasolio tagliato con sostanze più economiche. Sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici.

Gasolio non conforme a Latina, i controlli con il laboratorio mobile

Come riporta la Guardia di Finanza, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Latina insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con l’Ufficio Antifrode e il Laboratorio Chimico.

L’obiettivo era contrastare le frodi fiscali nella distribuzione stradale dei carburanti, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori.

I controlli hanno riguardato diversi impianti della provincia pontina e sono stati eseguiti con il laboratorio chimico mobile delle Dogane, un’unità su quattro ruote che permette di analizzare i campioni sul posto e in tempo reale.

Gasolio tagliato, cosa hanno rivelato le analisi della Guardia di Finanza

Gli esami sui campioni prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità inferiore al limite minimo di legge, fissato a circa 55°C.

L’anomalia può causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, e comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto.

Un valore così basso, spiega la Guardia di Finanza, è quasi sempre il segnale di un gasolio miscelato con sostanze chimiche più volatili ed economiche, come solventi, idrocarburi leggeri riciclati o benzina.

È una pratica che aumenta illegalmente il volume del carburante e consente di eludere le accise.

La presenza di componenti estranei altera inoltre la viscosità e la combustione nel cilindro, con un’usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti.

Sequestri e denunce a Latina, i numeri dell’operazione sul gasolio

L’attività si è conclusa con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e con i sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici.

Come riporta GrNet, gli impianti interessati si trovano tra Latina e Gaeta e il carburante è stato sequestrato in tre interventi distinti.

I 3 presunti responsabili sono stati deferiti alle Procure di Latina e di Cassino per le ipotesi di frode nell’esercizio del commercio e sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa.

Carburante non conforme nel Lazio, i dati della Guardia di Finanza nel 2026

L’operazione rientra nell’intensificazione dei controlli disposta dal Comando Regionale in tutto il Lazio, per salvaguardare il potere d’acquisto dei cittadini e la leale concorrenza tra gli operatori del settore.

Da gennaio 2026 i reparti della regione hanno sequestrato oltre 215.000 litri di carburante non conforme e deferito all’autorità giudiziaria 49 persone.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: gli indagati potranno far valere le proprie difese e si presumono non colpevoli fino a condanna definitiva.

IPA