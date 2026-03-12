Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

5 soggetti sono stati sottoposti a misure cautelari e oltre 235.000 euro sono stati sequestrati nel corso di un’operazione della Guardia di Finanza, che ha colpito un gruppo di imprenditori accusati di sottrazione fraudolenta all’accertamento e al pagamento delle accise su prodotti energetici. L’indagine, coordinata dalla Procura di Catania, ha coinvolto anche le province di Siracusa, Enna, Cesena e Roma, e ha portato al sequestro di beni aziendali e liquidità per un valore complessivo superiore a 235.000 euro.

Le indagini e le province coinvolte

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con il 1° Nucleo Operativo Metropolitano della Capitale e il Gruppo Cesena. Le attività si sono svolte nelle province di Catania, Siracusa, Enna, Cesena e Roma. L’azione è stata eseguita in seguito a due ordinanze emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, che hanno riguardato 7 indagati e disposto misure cautelari personali nei confronti di 5 soggetti.

Il meccanismo della frode

Le indagini, condotte dal Nucleo etneo di Polizia Economico Finanziaria – Gruppo Tutela Finanza Pubblica, hanno permesso di ricostruire un articolato sistema illecito. Al centro dell’inchiesta figura C. A., imprenditore di Adrano, attivo nel settore del trasporto su gomma e della logistica. Secondo gli inquirenti, C. A., insieme ad altri 4 soggetti, avrebbe messo in piedi un meccanismo per rifornirsi di grandi quantità di gasolio, eludendo completamente il pagamento di IVA e accise. Questo sistema avrebbe consentito agli indagati di ottenere un prezzo di acquisto molto competitivo e di realizzare notevoli risparmi fiscali.

Due modalità di frode individuate

L’inchiesta ha fatto emergere due principali modalità di frode. La prima prevedeva l’acquisto di gasolio da 3 raffinerie dell’Est Europa, con il supporto di M. A., titolare di una società inglese. Il carburante veniva trasportato in Italia su gomma e su rotaia, utilizzando documentazione falsificata che indicava il prodotto come “liquido bio anticorrosivo”, esente da imposte. I viaggi per il trasporto del carburante sono stati effettuati a più riprese da 3 soggetti, tra cui P. P. Nel complesso, sono stati movimentati circa 400.000 litri di prodotto energetico in frode.

La seconda modalità consisteva nell’approvvigionamento di “gasolio agevolato a uso agricolo” da un deposito situato nell’ennese, gestito da G. A. Il carburante, destinato all’agricoltura e quindi soggetto a un’aliquota ridotta sia per l’IVA (10% invece di 22%) che per le accise (circa 50 centesimi al litro), veniva invece utilizzato per rifornire i mezzi aziendali di C. A. Per mascherare la reale destinazione del prodotto, la vendita veniva formalmente fatturata a una cooperativa agricola di Biancavilla, amministrata da D. P. R.

Sequestri e beni coinvolti

Nel corso delle attività investigative, grazie anche al supporto dei Nuclei di polizia economico finanziaria di Padova, Ravenna, Udine e della Compagnia di Tolmezzo, sono stati sequestrati circa 143.000 litri di prodotti energetici, 1 deposito abusivo di carburanti, 7 mezzi tra tank container, trattori stradali e semirimorchi, e 58 cisterne cubiche o fuori terra, oltre a pompe di sollevamento e pistole erogatrici.

Oltre ai sequestri materiali, i provvedimenti del GIP hanno disposto il sequestro penale dei beni mobili aziendali e delle liquidità di una società di capitali e di 2 ditte individuali coinvolte nella frode, per un importo complessivo superiore a 235.000 euro. Inoltre, è stato disposto il sequestro per responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, delle quote, dei beni aziendali e delle disponibilità finanziarie di una società di capitali coinvolta nel meccanismo di evasione delle accise.

Le tecniche investigative

Le indagini sono state condotte con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e ambientali, servizi di osservazione, pedinamento e controllo, nonché attraverso l’analisi di documentazione contabile ed extracontabile. Queste attività hanno permesso di ricostruire nel dettaglio il sistema illecito e di raccogliere un quadro indiziario che ha portato all’emissione delle misure cautelari.

