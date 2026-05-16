Gasparri contro Sigfrido Ranucci dopo perquisizioni a Bellavia, botta e risposta tra “sospetti” e “scandali”

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Botta e risposta tra Maurizio Gasparri e Sigfrido Ranucci. L’esponente di Forza Italia invoca l’intervento della Rai sul caso della perquisizione a Gian Gaetano Bellavia e attacca Report. Il giornalista replica sui social difendendo il consulente della trasmissione e dando appuntamento a domenica per nuove rivelazioni.

La perquisizione a Gian Gaetano Bellavia

Gli uffici del commercialista Gian Gaetano Bellavia sono stati perquisiti dalla Guardia di Finanza su ordine della Procura di Milano.

L’ipotesi dei pm Eugenio Fusco e Paola Biondolillo è che il professionista 71enne avrebbe indebitamente custodito copia di atti giudiziari di cui si sarebbe dovuto disfare definitivamente dopo la restituzione in tribunale e la deposizione delle sue perizie.

ANSA

Nel 2025 Bellavia denunciò il furto di migliaia di documenti che, a suo avviso, sarebbero stati portati via dalla sua collaboratrice Valentina Varisco.

Come riporta il Corriere della Sera, l’indagine avrebbe convinto la Procura di Milano, dopo che un primo esame tecnico di milioni di files dello studio di Bellavia, che quest’ultimo, rispetto al materiale processuale che gli veniva consegnato magistrati per fare le consulenze commissionategli, quantomeno tra il 2005 e il 2018 “ometteva di restituire e tratteneva indebitamente copie di intercettazioni, annotazioni di polizia giudiziaria, verbali di perquisizione, documentazione contabile patrimoniale, ben oltre il tempo necessario alla predisposizione delle consulenze”.

L’accusa sarebbe quindi di “una reiterata e indebita attività di raccolta, organizzazione, conservazione e archiviazione di dati personali, in alcuni casi neppure pertinenti e/o rilevanti rispetto all’oggetto dell’incarico, e comunque in violazione” della legge sul trattamento dei dati personali.

L’attacco di Maurizio Gasparri

Gian Gaetano Bellavia è un consulente della trasmissione Report. Maurizio Gasparri, a Il Giornale, ha detto “ma la Rai non ha niente da dire sullo scandalo Bellavia-Ranucci-Report? Io ho denunciato il commercialista Bellavia e registro che la magistratura milanese sta proseguendo nella sua indagine”.

“Ho il sospetto che tutte queste consulenze potrebbero consentire un giro di carte e un uso frenetico di documenti che un consulente di una Procura dovrebbe trattare con adeguata riservatezza“, ha detto il senatore azzurro.

“Bellavia fa anche il consulente della trasmissione televisiva Report – ha aggiunto – e ho il sospetto che tutte queste consulenze potrebbero consentire un giro di carte e un uso frenetico di documenti che un consulente di una Procura dovrebbe trattare con adeguata riservatezza”.

Per Gasparri si tratta di “uno scandalo enorme, la Rai deve cautelarsi da queste attività promiscue e confuse”.

La replica di Sigfrido Ranucci

Alle accuse di Gasparri, ha prontamente replicato il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci.

Sul profilo Facebook del giornalista si legge: “Scopriamo che il senatore Gasparri, da ex Capogruppo di FI non è più garantista“.

Ranucci ha poi aggiunto che “per il sottoscritto e la squadra di Report, Gian Gaetano Bellavia, non solo rappresenta un eccellente e affidabile professionista, ma è stato vittima di un furto che ha evidenziato un problema che sarebbe tipico di tutti gli studi di professionisti, a partire dagli avvocati”.

Il vero scandalo, secondo il conduttore, “è il fatto che il senatore Gasparri ancora non abbia risposto sul suo ruolo di presidente della Cyberleam, società di Cyber security che aveva all’interno soci che facevano parte dei servizi segreti israeliani. Domenica Report tornerà su questa vicenda mostrando anche i legami della società con Ecm il software che è stato istallato sui 40 mila Pc degli uffici giudiziari e che consente di entrare nei pc dei magistrati”.