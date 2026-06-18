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È di 140 persone identificate, 7 esercizi commerciali sanzionati e 2 stranieri denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione il bilancio di una vasta operazione di controllo straordinario condotta ieri sera dalle forze dell’ordine a Genova. L’attività, svolta per prevenire e reprimere reati e fenomeni di allarme sociale, è stata realizzata con il modello “Alto Impatto” e ha coinvolto numerosi reparti e istituzioni, con particolare attenzione al centro storico e alla zona Darsena.

Operazione “Alto Impatto”: forze in campo e aree interessate

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nella serata di ieri, 17 giugno 2026, e ha visto la partecipazione congiunta di tutte le Forze di Polizia, della Polizia Locale e dei militari dell’Esercito Italiano. Il dispositivo è stato diretto dal Dirigente del Commissariato Centro, con il supporto di operatori del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, Polizia Ferroviaria, Divisione PAS, team cinofili antidroga dell’U.P.G. e S.P., Polizia Scientifica e VI Reparto Mobile. Hanno collaborato anche i militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale Nucleo Centro Storico, del Reparto Commercio e della Sicurezza Urbana, oltre al personale della ASL 3 – Struttura Complessa Igiene Alimenti.

L’attività è stata pianificata nell’ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e secondo le modalità condivise in sede di Tavolo Tecnico del Questore, con l’obiettivo di rafforzare i controlli nelle aree più sensibili del centro storico e della Darsena.

Controlli a tappeto tra stazione Brignole, centro storico e Darsena

I controlli sono iniziati davanti alla stazione Brignole, nei giardini adiacenti, per poi estendersi alle zone di via di Prè, caruggi limitrofi, ex Ghetto, Vigne, San Luca, Maddalena, Piazza Caricamento, Sottoripa, Darsena e Calata Vignoso. Sono state monitorate in particolare le aree interessate da fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nonché da episodi di abuso di alcool e aggregazioni giovanili violente. I controlli hanno riguardato anche le adiacenze della stazione ferroviaria di Principe.

Nei giardini antistanti la stazione Brignole, dove solitamente si radunano gruppi di giovani talvolta molesti, sono stati controllati 25 soggetti, per lo più stranieri, con l’ausilio delle unità cinofile e del metal detector manuale per la ricerca di armi da taglio. Un 19enne egiziano è stato segnalato amministrativamente per possesso di una dose di hashish.

Centro storico: identificazioni, denunce e sequestri di droga

Nella seconda fase dell’operazione, gli agenti hanno battuto il centro storico, con particolare attenzione all’area di Pré, l’incrocio con vico Largo, l’ex ghetto, via Gramsci e la Darsena. In Calata Vignoso sono stati identificati numerosi soggetti, tra cui un 45enne senegalese e un 38enne del Gabon, entrambi deferiti in stato di libertà per violazione delle norme sull’immigrazione e accompagnati in ufficio per la valutazione della posizione di soggiorno.

Durante le ispezioni, il team cinofilo ha rinvenuto 12 grammi di crack suddivisi in dosi e 5 grammi di hashish nascosti nelle reti dei pescatori lungo la banchina di Calata Vignoso. Tutto lo stupefacente è stato sequestrato a carico di ignoti.

Sanzioni e chiusure per esercizi commerciali

Nel corso dell’operazione sono stati sottoposti a verifiche amministrative 4 esercizi commerciali in collaborazione con il Reparto Commercio della Polizia Locale e la ASL 3 Igiene e Alimenti. Una trattoria di via Gramsci è stata sanzionata per carenze igienico-sanitarie e attrezzatura della cucina usurata, per un totale di 2000 euro. Nella stessa via, la ASL3 ha disposto la chiusura di una gastronomia etnica per presenza di infestanti e carenze igienico-sanitarie, comminando anche una sanzione di 6000 euro per scarsa pulizia della cucina, mancanza di acqua calda e piano di autocontrollo non idoneo.

I militari dell’Arma dei Carabinieri, insieme all’unità cinofila della Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e al personale dell’ASL3, hanno effettuato controlli nelle aree delle “Vigne” e della “Maddalena”. In Vico Mele è stato fermato un 44enne gambiano senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, a cui è stato notificato il provvedimento di divieto di accesso nei quartieri di Sampierdarena e Cornigliano.

Controllati anche 3 esercizi commerciali: in un bar di via San Luca la ASL ha riscontrato non conformità in materia di igiene e sicurezza alimentare, elevando una sanzione di 3000 euro. Un avventore 63enne marocchino, identificato sul posto, è risultato irregolare sul territorio nazionale e la sua posizione è ora al vaglio dell’Ufficio Immigrazione. Sono state ispezionate anche una gastronomia etnica di via Sottoripa e un ristorante di piazza Lavagna, sanzionati rispettivamente per 3000 euro e 2000 euro per carenze igienico-sanitarie.

Il bilancio dell’operazione: numeri e risultati

L’attività operativa, iniziata alle 20.00 e proseguita fino alle 02.00, ha visto l’impiego complessivo di 79 operatori delle forze di Polizia, dell’Ordine e militari dell’Esercito Italiano. In totale sono state 140 persone identificate e controllate sul posto, 2 stranieri denunciati per violazione delle norme sull’immigrazione, 1 sanzione amministrativa per uso personale di sostanza stupefacente, 7 esercizi commerciali controllati e sanzionati per un totale di 16.000 euro, e 1 esercizio commerciale chiuso.

Le forze dell’ordine hanno confermato che nel centro storico di Genova proseguiranno i servizi ordinari H24, recentemente potenziati, e i dispositivi straordinari mirati sulle aree più sensibili.

IPA