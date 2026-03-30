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Eseguito un arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata il bilancio di un grave episodio di violenza domestica avvenuto a Gattatico (Reggio Emilia. Una giovane donna di vent’anni, al settimo mese di gravidanza, è stata soccorsa dopo ore di terrore, culminate in minacce con un’arma bianca e aggressioni fisiche. L’autore, un ragazzo di 19 anni, è stato arrestato dai Carabinieri e posto a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia.

La ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Gattatico che hanno messo fine a una drammatica escalation di violenza domestica. Il comunicato ufficiale ha fornito dettagli sulle modalità dell’arresto e sulle condizioni della vittima.

I fatti sono iniziati quando il giovane, per motivi futili legati alla perdita di un voucher, ha perso il controllo e ha dato sfogo a una rabbia incontrollata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri e denunciato dalla vittima, il marito avrebbe colpito la donna, chiudendola poi a chiave in camera da letto e impedendole persino di mangiare. La situazione si è aggravata nonostante la presenza dei familiari della donna, accorsi per cercare di calmare gli animi.

L’escalation di violenza

La tensione è ulteriormente salita quando l’uomo ha avuto una colluttazione con il cugino della vittima. In seguito, ha estratto una spada giapponese, prelevata da sopra un armadio, e ha minacciato di morte tutti i presenti. I familiari, spaventati, si sono rifugiati al piano superiore dell’abitazione e hanno chiamato il 112, permettendo così l’arrivo tempestivo delle pattuglie di Gattatico e di Cadelbosco di Sopra.

L’intervento dei Carabinieri e i soccorsi

All’arrivo dei militari, l’abitazione è stata trovata a soqquadro e la giovane donna è apparsa visibilmente scossa, con segni evidenti di percosse. Il personale del 118 ha trasportato la vittima presso l’Ospedale Civile di Montecchio Emilia per le cure necessarie. L’arma utilizzata per le minacce, una spada giapponese, è stata posta sotto sequestro.

L’arresto e le indagini

L’uomo, alla luce degli elementi raccolti a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata. Dopo le formalità di rito, il giovane è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, a disposizione della Procura della Repubblica.

IPA