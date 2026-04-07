Gattina Rosi violentata a Roma, richieste d'adozione dalla Francia agli Usa ma ha già trovato una famiglia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Sono arrivate da tutto il mondo richieste di adozione per la gattina Rosi, seviziata e torturata fra il 22 e il 23 marzo in via Tovaglieri nei pressi del parco Tor Tre Teste a Roma. Dopo 13 giorni di ricovero è fuori pericolo ed è stato annunciato che è stata adottata da una famiglia.

Gattina Rosi come sta, le sue condizioni

Nella puntata del 7 aprile di Storie Italiane, si è parlato delle condizioni di salute della gatta Rosi.

In diretta dalla clinica Penelope, dove era stato portato l’animale è stato annunciato che non è più in pericolo di vita.

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Come dichiarato dall’inviata del programma Rai, la gattina Rosi ha lottato tra la vita e la morte per otto giorni.

La gatta era stata ritrovata in condizioni molto gravi lunedì 23 marzo.

Il racconto del ritrovamento

A Storie Italiane, è intervenuta la dottoressa Daniela Mignacca, la prima persona che prestato soccorso alla gatta Rosi.

“Stavo lavorando e mi hanno chiamato dicendo che c’era un codice rosso e addirittura di andare a verificare se la gattina fosse ancora viva”, le parole della dottoressa.

“È arrivata senza coscienza, in coma”

L’adozione della gattina Rosi e le richieste dall’estero

Come riportato da La Repubblica, la gattina Rosi sarà dimessa nei prossimi giorni e andrà in stallo presso una volontaria della Lega nazionale per la difesa del cane.

Successivamente dopo un periodo di di convalescenza, sarà adottata da una famiglia.

Anche in Storie Italiane, è stato ricordato come per la gattina siano arrivate centinaia di richieste di adozione, anche dall’estero.

In particolare una coppia di New York aveva chiesto di poterla adottare.

Attualmente, però, la gattina non è in grado di poter affrontare un viaggio lungo.

Repubblica riporta anche l’interesse da parte di una signora che vive nella campagna nei pressi di Parigi ha chiesto di poterla adottare.

È ancora ricoverata presso il centro veterinario specialistico ma nei prossimi giorni sarà dimessa e andrà in stallo presso una volontaria della Lega nazionale per la difesa del cane.

In una nota, l’ente ha spiegato che la gattina Rosi può essere definita fuori pericolo