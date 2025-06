Gattini trovati impiccati a Bitonto vicino Bari, l'orrore denunciato sui social: "Chi è responsabile paghi"

Ennesimo atto di violenza ai danni di creature indifese. A Bitonto, in provincia di Bari, due gattini sarebbero stati trovati impiccati. A segnalare la tragedia è stata l’associazione animalista Qua La Zampa Heart con un post pubblicato sui canali social ufficiali. Lo staff fa un accorato appello alle autorità affinché questa mattanza ai danni degli animali abbia una fine.

Gattini impiccati, la denuncia sui social

I fatti risalirebbero al 31 maggio. Come anticipato in apertura, la denuncia arriva dall’associazione a difesa degli animali Qua La Zampa Heart che in un post del 19 giugno ha pubblicato una nota per denunciare l’ennesimo atto di violenza nei confronti di creature indifese.

Le vittime sarebbero tre gattini, rinvenuti impiccati – “due alla testa, uno alla coda”, scrive l’associazione – a Bitonto, in via Prof. Giuseppe Antonio Amendolagine al civico 109.

Si tratterebbe di “gattini di soli due mesi di vita” uccisi, sempre stando alla nota di Qua La Zampa Heart, “da un assassino e chissà se è sempre lo stesso, senza alcun rispetto per la vita di esseri innocenti”.

“Cosa aspettano le autorità?”, si domanda lo staff, che aggiunge: “È ora che chi è responsabile di questi crimini paghi, è ora che il genocidio di gattini e animali innocenti finisca una volta per tutte”. L’associazione non specifica se sia stata presentata una denuncia presso le forze dell’ordine.

L’appello al sindaco di Bitonto

Sul caso è intervenuto anche Maurizio Lombardi Leonardi, attivista animalista ed ex candidato come consigliere comunale alle amministrative di Roma nel 2021 per la lista Rinascimento di Vittorio Sgarbi.

Lombardi Leonardi, sui suoi canali social, fa sapere di essere in contatto con l’associazione Qua La Zampa Heart e annuncia per lunedì 23 giugno “un confronto con il sindaco e il delegato del benessere degli animali” affinché il Comune di Bitonto dimostri “la sua disponibilità, cercando di fornire supporto alle associazioni presenti sul territorio”.

Infine Lombardi Leonardi fa sapere che nel luogo in cui sono stati rinvenuti i gattini privi di vita “nessuno nel condominio ha visto o sentito nulla”.

La legge Brambilla

In Italia la legge Brambilla, approvata il 29 maggio 2025, dispone pene più severe per tutti i reati contro gli animali. Il suo testo permette alla giurisprudenza di passare da “delitti contro il sentimento dell’uomo verso gli animali” ai “delitti contro gli animali” che nel testo vengono indicati come esseri senzienti come in precedenza, ma a questo giro riconosciuti come soggetto e non più oggetto del diritto.

Chiunque pratichi atti di sadismo, combattimenti tra animali e uccisioni può essere punito fino a quattro anni di carcere. Le pene stabilite possono essere incrementate di un terzo con l’aggiunta di una sanzione pecuniaria dai 5 ai 60 mila euro qualora i reati si compiano in presenza di minori, nei confronti di più animali o se vengono filmati e divulgati sul web.