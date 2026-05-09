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Un cucciolo di gatto abbandonato è stato tratto in salvo da due agenti della Polizia di Stato di Macerata, che lo hanno soccorso mentre rischiava di essere investito. Il piccolo animale è stato affidato alle cure veterinarie dopo un tempestivo intervento.

Salvato un gattino a Macerata

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto come protagonisti Alessio e Paolo, due poliziotti impegnati nel loro turno di “Volante”.

Durante il servizio a Macerata, i due agenti hanno notato una piccola sagoma che si muoveva lentamente sul ciglio della strada, accompagnata da un debole miagolio. Avvicinandosi, hanno scoperto che si trattava di un gattino appena nato, probabilmente abbandonato dalla madre e ricoperto di terra, in grave pericolo a causa del traffico stradale.

Il pronto intervento degli agenti

I due poliziotti non hanno esitato e sono immediatamente intervenuti per soccorrere il piccolo animale.

Dopo averlo raccolto con delicatezza, lo hanno trasportato dal veterinario più vicino. Il medico ha visitato il cucciolo, constatando che le sue condizioni di salute erano buone, nonostante lo stato di abbandono e lo spavento.

Grazie alla prontezza e alla sensibilità dei due agenti, il piccolo animale ha potuto trovare un rifugio sicuro e l’assistenza di cui aveva bisogno.

Il ritorno al servizio

Una volta concluso il salvataggio, Alessio e Paolo hanno ripreso immediatamente il loro servizio di pattuglia, dimostrando ancora una volta come la missione della Polizia di Stato sia quella di essere sempre presenti e disponibili per tutti, anche per i più indifesi.

L’episodio mette in luce il senso di responsabilità e la dedizione degli agenti, capaci di intervenire non solo per la sicurezza delle persone, ma anche per la tutela degli animali in difficoltà. Il salvataggio del gattino rappresenta un esempio concreto di attenzione e cura verso ogni forma di vita, valori che sono parte integrante del lavoro quotidiano delle forze dell’ordine.

IPA