Gatto carbonizzato al Parco degli Acquedotti di Roma, forse dato alle fiamme: associazione chiede l'autopsia

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

EARTH ODV, che si occupa di, ha diffuso un video sui social in cui ha comunicato di aver ricevuto una segnalazione relativa al ritrovamento di un gatto carbonizzato al Parco degli Acquedotti di Roma. Secondo l’associazione, che si occupa dei diritti degli animali e dell’ambiente, il felino sarebbe “presumibilmente dato alle fiamme” e, per questo, ha rivolto un appello: “Se hai visto qualcosa, se hai informazioni, anche in forma anonima, scrivici subito a info@earth-associazione.org, ogni segnalazione può essere decisiva”. I video e le foto della segnalazione “sono state già consegnate ai nostri legali, che stanno predisponendo un esposto alla Procura della Repubblica”. EARTH ODV chiederà formalmente l’autopsia “per accertare con certezza le cause e le modalità della morte. Non lasceremo che questo fatto rimanga impunito”.