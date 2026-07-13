Gatto con 28 dita e 30 artigli, felino polidattilo salvato per miracolo entra nel Guinness dei Primati

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Il Guiness dei Primati accoglie un nuovo membro a quattro zampe, si chiama Toby e arriva dal Michigan. Il gattino trovatello, oggi felice assieme alla giovane che lo ha salvato dal gattile, ha superato il record di gatto con più dita al mondo. Il cucciolo polidattilo vanta ben 28 dita e un totale di 30 artigli.

Toby entra nel Guinness dei Primati

Nel mese di luglio 2026 la commissione del Guinness World Records ha accolto Toby tra i suoi incredibili iscritti.

Toby è un gattino di 10 mesi che arriva dalla cittadina di Lansing, in Michigan, negli Stati Uniti.

Si è guadagnato un posto nel Guinness dei Primati grazie all’incredibile numero di dita riconosciute dal veterinario che lo ha visitato.

Il felino conta 28 dita e 30 artigli in tutto. Ha così superato il precedente traguardo di Jake, gatto polidattilo dal Canada.

Abbandonato, è salvo per miracolo

Toby era un gattino abbandonato, ad adottarlo è stata la giovane Delaney Henderson, già padrona di Connie, anche lei polidattila.

Nei documenti dell’adozione non era menzionata la polidattilia. “Avendo un altro gatto polidattilo, mi aspettavo delle dita in più, ma niente mi avrebbe potuto preparare alle zampe di Toby” ha raccontato Henderson.

Nonostante la timidezza iniziale, Toby è felice nella nuova casa, così come la sua padrona: “Appena l’ho incontrato ho avuto la sensazione che fosse destinato a entrare nella mia vita, e sono così grata di avergli dato una casa”.

Toby è un golosone, “ama le coccole, fa le fusa appena lo si tocca e si addormenta tra le mie gambe ogni volta che mi siedo sul divano”.

Cos’è un gatto polidattilo

La proprietaria assicura che, nonostante “richieda un’attenta toelettatura alle unghie”, Toby “è in ottima salute, è un gatto come gli altri senza alcun problema”.

I gatti polidattili sono felini che presentano un numero superiore rispetto alle 18 dita normali, 5 in ogni zampa anteriore e 4 in quelle posteriori.

Si tratta di un’anomalia genetica che viene trasmessa dai genitori, diffusa in particolare nella razza Maine Coon.

Non si tratta di un’anomalia pericolosa. I gatti polidattili non presentano alcun problema di salute, sono anzi ancor più abili arrampicatori.