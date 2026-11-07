Gatto salva una coppia dalla fuga di monossido in casa a Fagarè della Battaglia, miagolio segnala l'allarme

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un gatto ha contribuito a salvare una coppia da un’intossicazione da monossido di carbonio a Fagarè della Battaglia, frazione di San Biagio di Callalta (Treviso). L’animale ha iniziato a miagolare in maniera insistente al punto da insospettire la proprietaria, una donna di 29 anni già alle prese con capogiri e vertigini. La successiva richiesta di soccorso ha permesso di scoprire una fuga di gas provocata da una caldaia malfunzionante.

Il gatto miagola e mette in allarme la proprietaria

L’episodio risale al pomeriggio di mercoledì 4 novembre. Il monossido aveva raggiunto anche le scale interne dell’edificio, mettendo a rischio non soltanto la giovane e il marito, ma anche una famiglia residente al piano superiore, con due bambini di sei mesi e tre anni.

Tutto è cominciato nell’abitazione della coppia, quando la 29enne ha iniziato ad avvertire un malessere apparentemente inspiegabile. La donna accusava infatti capogiri e vertigini, ma non riusciva a capire perché. Nel frattempo il gatto di casa continuava a miagolare, in un modo del tutto diverso dal solito secondo la percezione dei padroni di casa.

ANSA

Proprio quel comportamento anomalo, come confermato dall’Ulss 2 Marca Trevigiana, ha contribuito a farle sospettare che qualcosa non andasse. Nonostante i sintomi, la 29enne era uscita di casa per raggiungere il posto di lavoro. Durante il tragitto, però, le sue condizioni non sono migliorate. Arrivata nella zona di Olmi di San Biagio di Callalta, ha deciso di accostare in un parcheggio e chiamare il 118.

Al telefono ha raccontato ai soccorritori anche dei miagolii continui del suo gatto, un particolare che, insieme ai sintomi descritti, ha contribuito a orientare i sospetti verso una possibile intossicazione da monossido di carbonio. Il personale sanitario è intervenuto e ha accompagnato la donna all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

La fuga di gas e l’intervento dei vigili del fuoco

La segnalazione ha naturalmente fatto scattare gli accertamenti sull’abitazione. I vigili del fuoco hanno rilevato la presenza di monossido di carbonio non soltanto nell’appartamento della coppia, ma anche nel vano scale dello stabile. Per precauzione, il palazzo è stato evacuato anche il marito della donna e i quattro componenti della famiglia residente al piano superiore sono stati trasportati al Pronto soccorso.

Tra le persone coinvolte c’erano due bambini di sei mesi e tre anni. Durante il sopralluogo, i vigili del fuoco hanno individuato l’origine del problema in una caldaia guasta. Una volta rimessa in funzione per prova, ha infatti evidenziato concentrazioni molto elevate del gas. L’edificio è stato rapidamente messo in sicurezza.

Come stanno le due famiglie intossicate

Gli accertamenti effettuati all’ospedale Ca’ Foncello hanno confermato che la 29enne aveva subìto un’intossicazione da monossido di carbonio. Il livello di esposizione al gas ha reso necessario il trattamento in camera iperbarica, conclusosi nella mattinata di giovedì 5 novembre.

La terapia prevede la somministrazione di ossigeno in un ambiente a pressione superiore a quella atmosferica, con l’obiettivo di favorire l’eliminazione del monossido dall’organismo. Migliori invece le condizioni degli altri residenti, che non hanno destato preoccupazione. Il marito della giovane e la famiglia del piano superiore sono stati infatti dimessi già nella serata di mercoledì 4 novembre. Anche il gatto è risultato in salute.

Altri casi di intossicazione da gas nel Trevigiano

L’episodio di Fagarè della Battaglia arriva a pochi giorni da altri casi registrati nella provincia di Treviso. La settimana scorsa ben dieci persone tra Follina e Loria hanno dovuto ricorrere alle cure del Pronto soccorso perché rimasti intossicati dal monossido di carbonio.

Episodi che ci ricordano come, con l’abbassamento delle temperature e l’utilizzo del riscaldamento, sia di estrema importanza effettuare tutti i controlli del caso sulle apparecchiature domestiche, nei tempi previsti. Nel caso della coppia di Fagarè, il miagolio insistente del gatto è stato un elemento decisamente fortuito. Purtroppo non si è sempre così fortunati.