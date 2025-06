Gattuso è il nuovo allenatore della Nazionale italiana, un anno di contratto e quanti milioni guadagnerà

Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore dell’Italia. Il ct 47enne subentra a Luciano Spalletti alla guida della Nazionale azzurra. La notizia, nell’aria da giorni, è stata ufficializzata da Gabriele Gravina, il presidente della Figc. L’ex stella del Milan esordirà in panchina il prossimo 5 settembre, quando è previsto il match valido per le qualificazioni mondiali contro l’Estonia a Bergamo. Gattuso ha firmato un contratto di un anno e dovrebbe guadagnare intorno ai 2 milioni di euro.

L’ex calciatore rossonero prende il posto di Luciano Spalletti. Inizialmente, per sostituire il tecnico toscano, la Federcalcio aveva pensato all”aggiustatore’ Claudio Ranieri che, però, aveva risposto di non essere disponibile a guidare la Nazionale. Alla fine a spuntarla è stato Gattuso.

Per lui un contratto da un anno. Secondo quanto rivelato dal quotidiano La Repubblica, l’allenatore calabrese dovrebbe guadagnare attorno ai 2 milioni di euro.

Mondiali 2026, la Nazionale azzurra rischia la terza estromissione consecutiva

La missione imminente affidata a Gattuso è una sola: far sì che l’Italia non venga estromessa per la terza volta consecutiva dai Mondiali di calcio che si disputeranno dall’11 giugno al 19 luglio 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti d’America.

Il ct 47enne subentra a Spalletti e debutterà il 5 settembre nell’incontro che vedrà l’Italia scontrarsi con l’Estonia. Prevista invece per giovedì 19 giugno alle ore 11 all’Hotel Parco dei Principi a Roma la presentazione ufficiale.

L’annuncio di Gravina

“Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle. Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale”. Così Gabriele Gravina, presidente della Figc, nell’annunciare l’arrivo sulla panchina azzurra dell’ex calciatore del Milan.

“Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere – ha proseguito Gravina -, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della Figc di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

Lo ‘spoiler’ di Gigi Buffon e lo staff di Gattuso

La notizia dell’ingaggio di Gattuso è stata ‘spoilerata’ da Gigi Buffon con qualche ora d’anticipo. “Abbiamo lavorato, attendiamo ormai gli ultimi dettagli”, ha detto l’ex portiere dopo l’1-0 dell’Italia Under21 contro la Slovacchia all’Europeo di categoria.

“Abbiamo fatto la scelta migliore possibile – ha aggiunto Buffon -. Ma negli ultimi giorni abbiamo lavorato molto”.

Lo staff di Gattuso dovrebbe essere così formato: il vice sarà Luigi Riccio, Leonardo Bonucci collaboratore tecnico, Bruno Dominici preparatore atletico (con lui Dino Tenderini). I portieri saranno preparati da Roberto Perrone, affiancato da Cristiano Lupatelli. Marco Sangermani match analyst.