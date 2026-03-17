Gavirate, non era una ditta di cosmetici ma un laboratorio che trafficava droga: 6 arresti

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È di sei arresti e oltre 216 kg di cannabis sequestrati il bilancio di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza contro il traffico internazionale di stupefacenti a Gavirate. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Varese, è stata avviata dopo controlli doganali presso lo scalo aeroportuale di Orio al Serio e ha portato alla scoperta di una società che, dietro la facciata di attività nel settore cosmetico, gestiva un laboratorio per la produzione e l’esportazione di marijuana.

Le origini dell’indagine: controlli doganali e sospetti sull’export

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione ha preso il via nell’ambito delle attività di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti svolte dal Comando Provinciale di Bergamo. I finanzieri della Compagnia di Orio al Serio, in collaborazione con i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, hanno intensificato i controlli sulle spedizioni in transito presso l’aeroporto bergamasco. Un’attenzione particolare è stata rivolta a una società di spedizione che operava nello scalo, da cui sono emersi elementi sospetti legati alle attività di import-export.

La scoperta della società coinvolta e il modus operandi

L’approfondimento investigativo ha permesso di individuare un’azienda del varesotto, formalmente attiva nel commercio all’ingrosso di cosmetici, che in realtà era dedita all’esportazione di ingenti quantità di stupefacenti. Il sistema illecito si basava su un’ingegnosa etichettatura delle spedizioni, che venivano dichiarate come prodotti di cosmesi, così da eludere i controlli doganali. Per rendere ancora più difficile l’individuazione della droga, la marijuana veniva confezionata sottovuoto e sigillata ermeticamente, nel tentativo di neutralizzare il fiuto dei cani antidroga.

Il blitz nel laboratorio di Gavirate

Coordinati dalla Procura della Repubblica di Varese, i finanzieri della Compagnia di Orio al Serio hanno effettuato una perquisizione presso i locali della società, situati nel comune di Gavirate. All’interno dei locali, gli investigatori hanno scoperto un vero e proprio laboratorio attrezzato per la produzione di marijuana, nonostante il Decreto Sicurezza, in vigore da aprile 2025, abbia equiparato la canapa industriale alle altre droghe, rendendo reato il possesso, la lavorazione e la commercializzazione.

Il sequestro: serre, strumenti e oltre 216 kg di cannabis

Durante la perquisizione, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto serre complete di lampade a led, kit per l’irrigazione, fertilizzanti, impianti di areazione, bilance di precisione, macchine per il confezionamento sottovuoto e materiale da imballaggio. Il materiale sequestrato comprendeva oltre 216 kg di cannabis, già stoccati in contenitori di plastica e cartoni, pronti per essere spediti all’estero. Inoltre, i cani antidroga hanno individuato ulteriori 2,5 kg di hashish, confezionati sotto forma di panetti.

Gli arresti e la situazione giudiziaria

L’operazione si è conclusa con l’arresto del rappresentante legale della società e di altri cinque responsabili, sorpresi nel laboratorio mentre erano intenti alle attività di stoccaggio e confezionamento della marijuana. Gli indagati sono stati condotti presso le case circondariali di Varese e di Como.

IPA