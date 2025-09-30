Crosetto spaventa tutti col precedente di Freedom Flotilla e dei 10 turchi uccisi da Israele: l'ultimo appello

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rinnovato il suo appello agli equipaggi della Flotilla, affinché non mettano loro stessi in situazioni di pericolo forzando il blocco navale a Gaza. Ospite a Cinque Minuti su Rai 1, Crosetto ha rievocato un drammatico precedente, l’incidente della Freedom Flotilla del 2010 in cui morirono 10 persone. Poi, nel pomeriggio di martedì 30 settembre, l’esponente del Governo Meloni ha rivolto un “ultimo appello” agli attivisti.

Crosetto sulla Flotilla

“Il fatto che delle navi civili cerchino di oltrepassare con la forza un blocco navale militare, sarebbe un rischio per chiunque”, ha detto Crosetto dialogando con Bruno Vespa.

“D’altronde – ha aggiunto – se ricordiamo l’incidente di 10 anni fa avvenuto sempre in quella zona, siamo preoccupati”.

Il ministro della difesa Guido Crosetto insieme a Bruno Vespa negli studi di Cinque Minuti su Rai 1. Sullo sfondo una foto di Maria Elena Delia, portavoce italiana della Flotilla

L’incidente della Freedom Flotilla nel 2010

Il riferimento è all’incidente della Mavi Marmara del 31 maggio 2010, quando attivisti Pro-Pal cercarono di fare un’operazione identica a quella attuale: tentare di violare il blocco navale di Gaza.

L’imbarcazione venne intercettata dalla Marina israeliana nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo. Come è noto, il caso finì nel sangue: 10 cittadini turchi uccisi, molti feriti e relazioni diplomatiche fra Turchia e Israele al minimo storico.

Rievocando quei drammatici fatti, Crosetto ha rinnovato il suo appello, rivolgendosi “alle persone che stanno sulle barche, non solo gli italiani, ma un po’ a tutti. Perché non conta la volontà, non conta il sentimento, ma contano i rischi che si possono trovare davanti”.

Le cose, però, questa volta dovrebbero andare in maniera diversa, dal momento che il Governo Italiano ha ottenuto la garanzia da Israele che non ci saranno “conseguenze letali per gli attivisti”. La garanzia arriva direttamente da Isaac Herzog, Presidente di Israele.

Le navi, ha puntualizzato Crosetto, verranno comunque intercettate ed è verosimile che Israele proceda ad arrestare gli equipaggi. Se gli equipaggi venissero solo arrestati, senza conseguenze più serie, Crosetto ci metterebbe “la firma”.

La nave Alpino della Marina militare italiana, che scorta la Flotilla, si fermerà a 100 miglia dalla costa. Da quel punto in poi “gli attivisti, se proseguono, lo fanno sotto la loro responsabilità”, ha puntualizzato il ministro.

Prodi sulla Flotilla

Ospite a La Torre di Babele su La7, Romano Prodi ha scambiato una battuta con il conduttore Corrado Augias in merito al comportamento del Ministro della Difesa Guido Crosetto.

Augias ha definito Crosetto “una persona degna di apprezzamento in un governo un po’ sgangherato”.

“È un vecchio democristiano”, ha scherzato Prodi. Poi, commentando gli ultimi fatti relativi alla Flotilla, Prodi si è associato agli appelli delle istituzioni.

“L’iniziativa era buona, – ha detto – nel senso che ha animato l’opinione pubblica, come le manifestazioni, quindi l’ho vista con favore”.

“A questo punto però non mettiamo altro sangue, perché Netanyahu non perdona. Netanyahu spara: quando uno rade al suolo una città, fa 65.000 morti… a lui la Flotilla non interessa minimamente. A Netanyahu interessa solo l’appoggio americano, il resto non conta nulla”.

Infine l’appello ai naviganti: “Arrivate fino alle acque territoriali, poi fermatevi perché non si deve avere altro sangue”. Infine Prodi si è associato all’appello di Mattarella, ovvero di affidarsi alla mediazione del Patriarca di Gerusalemme, Pierbattista Pizzaballa.

La Flotilla tira dritto verso Israele

“Ci troviamo adesso a circa 200 miglia dalle coste di Gaza. Stasera la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro”. Così ha reso noto Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo della Global Sumud Flotilla.

“Noi entreremo nella zona di intercettazione e andremo avanti. Non c’è un limite stabilito per il blocco navale, ma è grande quanto gli altri stati consentono a Israele di farlo”, ha aggiunto.

E ancora: “Non ci fermeremo. La proposta di pace è solo una messinscena, una proposta di resa totale. Una svendita del territorio palestinese a Israele e Usa”.

L’ultimo appello di Crosetto

Nel pomeriggio di martedì 30 settembre è arrivato l’ultimo appello alla Flotilla del ministro della Difesa, Guido Crosetto, ripreso da ANSA:

“Mi sento in dovere di fare loro un ultimo appello affinché prendano atto di ciò che sta accadendo e affinché utilizzino una delle soluzioni alternative prospettate da più parti, in primis il Patriarcato della Chiesa cattolica, negli ultimi giorni, per far arrivare gli aiuti”.