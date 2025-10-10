Gaza, il video dei palestinesi che tornano nelle loro case dopo l'accordo di pace tra Israele e Hamas

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Venerdì 10 ottobre, dopo due anni di guerra, devastazione e oltre 67 mila vittime, la Striscia di Gaza ha visto le prime scene di ritorno alla vita. Migliaia di palestinesi sfollati hanno iniziato a rientrare a Gaza City dalla zona meridionale, percorrendo via Al-Rashid, una delle principali arterie costiere. Il ritorno a quel che resta dei pochi edifici ancora in piedi ha preso il via dopo che l’esercito di Israele ha annunciato che i civili possono muoversi lungo le strade Al-Rashid e Salah al-Din. Nonostante l’accordo di pace, alcune aree del percorso sono state colpite da attacchi israeliani che hanno seminato panico tra la popolazione. Le immagini, diffuse nelle ultime ore, mostrano famiglie che camminano tra le macerie, alcuni con qualche valigia.

Le immagini del rientro tra le macerie

Dal 2023, il conflitto ha provocato la morte di oltre 67 mila palestinesi, in gran parte donne e bambini, riducendo Gaza a un cumulo di macerie.

Le immagini delle prime carovane di sfollati hanno immediatamente fatto il giro del mondo.

Le condizioni dell’accordo di pace

Il cessate il fuoco è entrato ufficialmente in vigore poco dopo la mezzanotte di venerdì 10 ottobre.

Ad annunciarlo è stato il Governo israeliano in una nota dell’Ufficio del premier Benjamin Netanyahu, pubblicata anche sui social.

L’intesa sulla prima fase del piano di pace prevede:

cessate il fuoco

scambio di prigionieri: rilascio degli ostaggi israeliani in cambio di circa 2 mila detenuti palestinesi

israeliani in cambio di circa 2 mila detenuti palestinesi ritiro graduale dell’esercito israeliano dalla Striscia, di cui manterrà comunque il 53% del controllo

La seconda fase senza Hamas

La seconda fase mira a creare un nuovo Governo a Gaza, senza la partecipazione di Hamas, con una forza di sicurezza composta da palestinesi e soldati di Paesi arabi e islamici.

La ricostruzione di Gaza e le reazioni internazionali

Il piano prevede che la ricostruzione e la gestione della Striscia vengano finanziate da Stati arabi e musulmani, con un coinvolgimento limitato dell’Autorità Nazionale Palestinese.

Secondo Anadolu Agency, la proposta è stata accolta con favore dalla maggior parte dei Paesi islamici, anche se diversi leader hanno chiesto ulteriori negoziati per definire i dettagli operativi.

La minaccia di Netanyahu

Netanyahu ha minacciato il ritorno alla guerra nel caso in cui non si arrivasse al disarmo di Hamas e alla smilitarizzazione di Gaza: “Se ciò sarà raggiunto in modo pacifico, tanto meglio. Se no, sarà raggiunto con la forza”.