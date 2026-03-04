Gedi vende La Stampa al Gruppo Sae di Alberto Leonardis, chi è e quali sono gli altri giornali di proprietà

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il gruppo editoriale Gedi ha firmato il 4 marzo il contratto preliminare per la cessione del quotidiano La Stampa al Gruppo Sae, di cui è presidente e amministratore delegato Alberto Leonardis. La notizia è stata comunicata attraverso una nota congiunta delle due società. L’operazione dovrebbe essere completata entro il primo semestre del 2026. Il Gruppo Sae ha tra i giornali di proprietà anche Il Tirreno e La Nuova Sardegna.

La cessione de La Stampa al Gruppo Sae

Come riporta l’ANSA, la comunicazione ufficiale delle due società spiega che la cessione non riguarda soltanto il quotidiano torinese, ma include anche le testate collegate, le attività digitali, il centro stampa e la rete commerciale dedicata alla raccolta pubblicitaria locale.

L’acquisizione sarà realizzata attraverso un veicolo societario di nuova costituzione controllato dal Gruppo Sae.

All’interno di questa nuova struttura è previsto anche l’ingresso di investitori legati al territorio del Nord Ovest, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento della testata nel contesto locale.

Nel comunicato si sottolinea che l’esperienza maturata dal Gruppo Sae nel settore dell’informazione e dei servizi di comunicazione rappresenta “una solida base per la realizzazione di un progetto editoriale sostenibile e di lungo termine”.

Il progetto prevede inoltre la continuità del posizionamento storico de La Stampa e la tutela della sua indipendenza editoriale.

Il perfezionamento dell’operazione resta subordinato alle consuete procedure sindacali e burocratiche previste per questo tipo di operazioni societarie.

I giornali del Gruppo Sae

Il Gruppo Sae è attivo nel settore dell’informazione e gestisce diverse testate regionali e locali distribuite in varie aree del Paese.

Tra i quotidiani più importanti del gruppo figura Il Tirreno, giornale con oltre 140 anni di storia, e La Nuova Sardegna, fondata nel 1891 da un gruppo di intellettuali e politici democratico-progressisti.

Nel portafoglio editoriale del Gruppo Sae rientra anche La Provincia Pavese, quotidiano profondamente radicato nel territorio lombardo e con una lunga tradizione nella cronaca locale.

Il gruppo controlla inoltre diversi quotidiani emiliano-romagnoli tra cui la Gazzetta di Modena, fondata nel 1859, la Gazzetta di Reggio, nata nel 1860, e La Nuova Ferrara.

Chi è Alberto Leonardis

Alla guida del Gruppo Sae c’è Alberto Leonardis, presidente e amministratore delegato.

Imprenditore e manager con oltre venticinque anni di esperienza, ha lavorato come advisor direzionale per diverse grandi aziende tra cui Telecom Italia, Microsoft Italia, Oracle Italia, Siemens Medical Solutions e Poste Italiane.

Nel settore editoriale è stato azionista e presidente con deleghe operative de Il Centro S.p.A., società editrice del quotidiano regionale abruzzese Il Centro.

In passato ha inoltre partecipato come azionista al Corriere delle Comunicazioni, periodico nazionale dedicato al settore ICT, e all’agenzia di stampa Dire.

Il management del Gruppo Sae

Il management del Gruppo Sae è composto dal direttore generale è Vito Nobile, da oltre trentacinque anni attivo nel mondo dei quotidiani.

La sua carriera è iniziata proprio a La Stampa di Torino, dove si è occupato del passaggio dalla stampa tipografica a quella offset.

Nel gruppo ricopre il ruolo di direttore editoriale Antonio Di Rosa, giornalista con una lunga carriera iniziata negli anni Settanta.

Nel corso della sua attività ha lavorato per diverse testate nazionali tra cui il Corriere della Sera ed è stato direttore della Gazzetta dello Sport e del Secolo XIX.

La direzione finanziaria è affidata a Massimo Briolini, dottore commercialista con esperienza nella consulenza aziendale e nella gestione finanziaria.