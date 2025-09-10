Gel semipermanente per unghie sequestrato a Napoli per sostanze cancerogene, i Nas ritirano 800 confezioni

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un sequestro da 800 confezioni di gel semipermanente per unghie è stato effettuato dai Nas in provincia di Napoli. I controlli hanno rilevato la presenza di una sostanza vietata dall’Unione Europea perché classificata come cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione. Il titolare del negozio è stato segnalato all’autorità giudiziaria.

800 confezioni sequestrate a Napoli

I carabinieri del nucleo antisofisticazioni e sanità hanno sequestrato circa 800 confezioni di gel semipermanente per unghie, dal valore di 6mila euro, in un negozio della provincia di Napoli.

Durante i controlli è stata individuata la sostanza Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), già vietata dall’Unione Europea per i suoi effetti nocivi. Il prodotto è stato immediatamente ritirato dal commercio e il titolare segnalato all’autorità giudiziaria.

Cosa dice la nuova legge Ue

Dal 1° settembre 2025 è entrato in vigore il regolamento europeo 2025/877, che vieta due sostanze presenti in smalti e gel: il TPO e il Dimethyltolylamine (DMTA). Entrambi i composti sono stati inseriti nella categoria delle sostanze CMR 1B, ossia cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione.

Il TPO è un fotoiniziatore, utilizzato per polimerizzare i gel con lampade UV o Led. Il DMTA, invece, è un primer che favorisce l’adesione del prodotto all’unghia.

In entrambi i casi gli studi hanno evidenziato rischi significativi per la fertilità e per lo sviluppo fetale. Produttori e saloni sono quindi obbligati a smaltire i prodotti che contengono questi ingredienti.

Perché le sostanze sono tossiche?

Gli studi scientifici che hanno portato al divieto hanno dimostrato che l’esposizione prolungata a TPO e DMTA può interferire con la fertilità e con la gravidanza.

Per questo sono stati classificati dall’Ue come sostanze CMR 1B, cioè di sospetta tossicità per la riproduzione. Il divieto vale sia per i nuovi prodotti che per quelli già acquistati o aperti: non possono più essere utilizzati né venduti.

Saloni e rivenditori hanno denunciato perdite economiche per migliaia di euro, ma Bruxelles ha sottolineato che il tempo per adeguarsi c’è stato, visto che la decisione era già stata annunciata nel 2023 e formalizzata a maggio 2025.