È di una denuncia e 50 chilogrammi di materiale esplodente sequestrato il bilancio dei controlli amministrativi effettuati dalla Polizia di Stato a Gela. Una donna di circa cinquant’anni, titolare di un esercizio commerciale nel centro storico cittadino, è stata denunciata per detenzione illegale di materiale pirotecnico ed esplodente. L’operazione è stata disposta dal Questore della Provincia di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello, nell’ambito delle attività di contrasto al commercio abusivo di materiali esplodenti e botti pericolosi o illegali, in vista delle imminenti festività natalizie.

Controlli intensificati per la sicurezza pubblica

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i controlli amministrativi sono stati intensificati su disposizione del Questore, con l’obiettivo di prevenire e reprimere il fenomeno del commercio abusivo di materiali esplodenti. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata soprattutto sugli esercizi commerciali del centro storico di Gela, dove si è registrato un aumento delle attività illecite legate alla vendita di botti non autorizzati, soprattutto in prossimità delle festività di fine anno.

Il sequestro e la denuncia

Nel corso di uno di questi controlli, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza hanno effettuato una perquisizione all’interno di un negozio gestito da una cinquantenne. All’interno del bagno dell’attività commerciale, i poliziotti hanno rinvenuto 50 chilogrammi di materiale esplodente illegale, già pronto per essere venduto. Il materiale, ritenuto particolarmente pericoloso, è stato immediatamente sequestrato e la titolare è stata denunciata per detenzione illegale di materiale pirotecnico ed esplodente.

IPA