Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un ventenne è stato arrestato dopo un rocambolesco inseguimento per le vie cittadine, conclusosi con il recupero di 500 grammi di marijuana e il sequestro di un’auto rubata. L’operazione è stata condotta dalla Polizia nella tarda serata di martedì a Gela, dopo che i sospetti avevano tentato la fuga forzando un posto di blocco e mettendo in pericolo la sicurezza pubblica.

La fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella tarda serata di martedì, quando una pattuglia del Commissariato di P.S. di Gela ha intercettato una Fiat 500 sospetta sulla strada statale 117 bis Caltagirone–Gela. Gli agenti hanno notato due giovani a bordo del veicolo che, alla vista della Polizia, hanno improvvisamente accelerato, dando inizio a una fuga ad alta velocità.

L’inseguimento e la scoperta dell’auto rubata

La pattuglia, insospettita dal comportamento dei due giovani, ha immediatamente avviato l’inseguimento. Nel frattempo, tramite il CED interforze, gli agenti hanno verificato la targa della Fiat 500, scoprendo che il veicolo risultava rubato a Caltagirone lo scorso 12 settembre. Nonostante i ripetuti tentativi di intimare l’alt, i fuggitivi hanno continuato la corsa, ignorando gli ordini della Polizia.

Il lancio della droga e il supporto degli equipaggi

Durante la fuga lungo la statale 117 bis, i due occupanti hanno gettato dal finestrino un involucro in cellophane. Un secondo equipaggio della Polizia, convergendo rapidamente sul posto, ha recuperato il pacco, che conteneva 500 grammi di marijuana. Questo gesto ha aggravato la posizione dei fuggitivi, già sospettati di ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga e la resistenza agli agenti

La fuga si è fatta ancora più pericolosa quando i due giovani hanno forzato un posto di blocco predisposto da altri equipaggi della Polizia di Stato, accorsi in ausilio. In questa fase, la loro condotta ha messo a rischio l’incolumità sia degli agenti che degli altri automobilisti e passanti. Dopo mezz’ora di inseguimento, la corsa si è conclusa in un vicolo cieco nel centro abitato di Gela.

L’arresto e la fuga del complice

Una volta bloccati, entrambi gli occupanti hanno tentato di scappare a piedi. Gli agenti sono riusciti a fermare il ventenne, che è stato immediatamente tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. Il complice, invece, ha approfittato del passaggio offerto da un motociclista di passaggio, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Le ricerche per rintracciarlo sono tuttora in corso.

Le accuse e le conseguenze

Il giovane arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gela, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, come disposto dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica locale. Le accuse a suo carico sono gravi: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale. L’operazione ha permesso di recuperare sia la droga che l’auto rubata, restituendo un senso di sicurezza alla comunità locale.

IPA