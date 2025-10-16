Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per furto a Gela: un giovane di venticinque anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare per sette episodi criminosi avvenuti tra maggio e agosto nel quartiere Macchitella. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica, è stata avviata dopo una serie di colpi che hanno destato forte preoccupazione tra i residenti.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Gela, su richiesta della Procura della Repubblica. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a reati contro il patrimonio, è stato individuato come presunto responsabile di sette episodi di furto e tentato furto avvenuti nel quartiere Macchitella tra maggio e agosto di quest’anno.

I colpi nel quartiere Macchitella

Gli episodi contestati riguardano un circolo sportivo, un’associazione e diverse attività commerciali. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato avrebbe agito sempre nelle ore notturne, mettendo fuori uso le telecamere dei sistemi di videosorveglianza e forzando le serrature delle porte d’ingresso dei locali presi di mira. Questo modus operandi ha provocato ingenti danni ai proprietari, oltre a generare un forte allarme sociale tra i cittadini del quartiere.

La refurtiva e i danni causati

Tra i beni sottratti durante i sette colpi figurano tablet elettronici, una playstation, una bicicletta elettrica e somme in contanti. Le azioni del giovane hanno causato non solo la perdita dei beni, ma anche danni materiali alle strutture colpite, aggravando ulteriormente la situazione per le vittime.

L’esecuzione della misura cautelare

Al termine delle indagini, che hanno visto il coinvolgimento del Commissariato di Pubblica Sicurezza e della Procura della Repubblica, sono stati raccolti elementi sufficienti a supportare l’emissione dell’ordinanza restrittiva. Dopo le formalità di rito, il venticinquenne è stato posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA