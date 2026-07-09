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Tre persone sono state denunciate a seguito della rapina avvenuta a Gela lo scorso 24 aprile ai danni di un commerciante di preziosi. L’azione criminale, compiuta da due pregiudicati gelesi, è stata ricostruita grazie alle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica, che hanno portato anche all’individuazione di una terza complice.

Le indagini e il recupero della refurtiva

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nel pomeriggio del 24 aprile, quando due uomini, rispettivamente di quaranta anni e trentasei anni, entrambi con precedenti penali e residenti a Gela, hanno messo a segno una rapina ai danni di un gioielliere. I due, travisati e a bordo di uno scooter senza targa, hanno aggredito la vittima alle spalle mentre si trovava in Corso Vittorio Emanuele, riuscendo a strappargli con violenza una borsa e uno zaino contenenti gioielli per un valore di circa 200mila euro. Dopo il colpo, i malviventi si sono dati alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, hanno permesso agli investigatori di ricostruire rapidamente le fasi della rapina e il percorso di fuga dei responsabili. Attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, la Polizia ha identificato i due autori materiali del reato, che sono risultati essere cugini. Lo scorso 3 maggio, i due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto su disposizione della Procura.

Il ruolo della terza complice

Nel corso delle successive attività investigative, gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza hanno individuato una terza persona coinvolta nella pianificazione della rapina. Si tratta di una donna di trentacinque anni, originaria di Catania, ritenuta molto vicina al quarantenne già arrestato. La donna, su indicazione di quest’ultimo, avrebbe effettuato due chiamate al gioielliere, utilizzando un’utenza intestata a un centro estetico di Catania, per accertare la presenza della vittima a Gela nei giorni 21 e 24 aprile, così da facilitare l’organizzazione del colpo.

La perquisizione e il sequestro dei gioielli

Martedì scorso, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione presso l’abitazione della donna a Catania. Durante il controllo, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori gioielli riconducibili a quelli sottratti durante la rapina. La donna è stata quindi denunciata per rapina in concorso con i due autori materiali del reato.

Ad oggi, la Polizia ha recuperato un chilo e quattrocento grammi di monili in oro, a fronte dei due chili formalizzati in sede di denuncia dalla vittima. Il recupero della refurtiva è avvenuto presso un’abitazione rurale in agro di Gela, dove i gioielli erano stati occultati nella pertinenza dello stabile, nella disponibilità di uno dei due indagati.

IPA