Gelateria scaccia i maranza dal locale, loro si vendicano sul web: pioggia di recensioni negative e fake news

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Una nota e giovane gelateria di Treviso si è trovata all’improvviso sommersa di recensioni a dir poco negative. Sul web si parla di personale scortese, cibo scadente e pulizia sommaria, ma è tutto falso. Quella verso il locale è una vendetta messa in atto dai “maranza” scacciati dal proprietario per aver recato disturbo agli altri clienti.

Il presidio contro i maranza

La gelateria Feltrin Sommariva ha aperto a Treviso nel 2025, in quello che fino a poco tempo prima era un locale abbandonato nei pressi del centro cittadino.

Si tratta di una zona sempre meno frequentata dai residenti, specie in orario serale, a causa della presenza di bande di minorenni dall’atteggiamento aggressivo.

Facebook Feltrin Sommariva

“Ci sono stati diversi sbruffoncelli, – aveva raccontato il titolare Fabio Feltrin a La Tribuna di Treviso – che sono venuti sbraitando e chiedendo dell’alcol, qualche ragazzo a torso nudo, oppure sono entrati con la sigaretta accesa, parlo anche di ragazzini di 14 anni”.

Due di questi, hanno iniziato a litigare violentemente con un’altra cliente nel locale e, per questo, è stato loro chiesto di uscire dalla gelateria.

Quando i due sono scappati senza pagare, Feltrin si è rivolto alle forze dell’ordine che, rintracciati prontamente i due baby delinquenti, li hanno costretti a saldare il conto.

La vendetta sul web

Pochi giorni dopo l’episodio, sulle pagine web della gelateria hanno iniziato ad arrivare centinaia di recensioni, tutte negative.

Il bombardamento telematico è iniziato attraverso account dai nomi stranieri, cui si sono in seguito aggiunti numerosi falsi profili italiani.

Le recensioni sono spietate e raccontano di episodi precisi e mai avvenuti: dal gelato scadente ai capelli nel piatto di insalata, fino alla maleducazione del personale.

Per i dipendenti della gelateria si tratta di fake news. “È la loro vendetta” afferma il titolare, ipotizzando che a far partire la shit storm siano stati proprio i due ragazzini allontanati dal locale.

Il peso delle recensioni negative

La gelateria Feltrin Sommariva ha lanciato un appello sul web, chiedendo a chiunque abbia mai acquistato da loro di lasciare un commento positivo.

L’obiettivo è quello di far risalire la propria immagine sul web, in un momento in cui ciò che si legge su Google è di importanza dirimente per un’attività commerciale.

Secondo le più recenti ricerche di Altroconsumo, infatti, per il 78% degli avventori le recensioni online hanno un peso cruciale nella scelta di un locale.