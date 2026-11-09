Gelo Diaco - Ballando, la produzione l'avrebbe rifiutato come "ballerino": no anche alla telefonata in diretta

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Pierluigi Diaco, il conduttore di BellaMà, avrebbe tentato di riappacificarsi con Milly Carlucci dopo l’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani proponendo una puntata speciale. Si sarebbe infatti proposto come ballerino in coppia proprio con Ravagnani. Ballando con le stelle avrebbe rifiutato. E all’ipotesi di una comparsata telefonica per spiegare il suo punto di vista durante lo show, sarebbe giunto un ulteriore e secco no.

La proposta di Diaco

Pierluigi Diaco vorrebbe mettersi la vicenda dell’intervista ad Alberto Ravagnani alle spalle. Per farlo, secondo il sito Dagospia, avrebbe proposto di partecipare come ballerino per una notte a Ballando con le stelle.

Sempre secondo Dagospia, la richiesta avrebbe visto Diaco in coppia con l’ex prete, protagonista della discussa intervista, per un ballo insieme.

Dallo show sarebbe arrivato un secco “no”, si legge sulla testata diretta da Roberto D’Agostino.

La risposta di Milly Carlucci

A chiarire la posizione dello show era intervenuta già la conduttrice Milly Carlucci, che in apertura di puntata aveva detto: “Quando un membro della famiglia viene aggredito è come aggredire l’intera famiglia e questo è stato quello che noi abbiamo provato questa settimana”.

Ha quindi confermato che lo show è vicino ad Alberto Ravagnani “con grande solidarietà e rispetto per la grande persona che è”.

Ravagnani, prima di scendere sul palco di Ballando con le stelle, aveva voluto chiarire che già prima dell’intervista erano successe “alcune cose” che lo avevano turbato e che non gli avevano permesso di essere sereno davanti al pubblico.

Le scuse di Diaco e un nuovo invito

Nel frattempo erano arrivate le scuse ufficiali di Diaco, che ha ammesso di aver condotto l’intervista in un certo modo. Ha scritto che avrebbe potuto farlo con toni diversi e meno incalzanti.

Poi ha chiarito su quell’incontro nei camerini: “Ho convocato in camerino Alberto esclusivamente per anticipargli con correttezza gli ingredienti dell’intervista, se ho detto qualcosa che lo ha turbato mi dispiace, ma non era mia intenzione”. Diaco ha quindi annunciato che intende querelare chiunque abbia scritto o scriverà insinuazioni relative ad avance o approcci mai avvenuti.

Sempre Dagospia fa sapere che dopo le parole pronunciate da Ravagnani in diretta, Diaco aveva chiesto di poter intervenire telefonicamente in diretta per chiarire, ma lo show aveva risposto nuovamente con un “no”.