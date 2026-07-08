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Gelo tra Meloni e Trump al vertice Nato di Ankara, lei si gira quando arriva e lui non le stringe la mano

Nuovo episodio di tensione dopo la foto di famiglia: il presidente Usa stringe la mano alla premier islandese ma ignora l'italiana

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Nuovo momento di evidente gelo tra Giorgia Meloni e Donald Trump ad Ankara, durante la tradizionale foto di famiglia che anticipa l’inizio dei lavori del vertice Nato. All’arrivo del presidente statunitense, la premier italiana si è girata vistosamente per evitare di incrociare il suo sguardo. La tensione è rimasta palpabile anche subito dopo lo scatto ufficiale: prima di abbandonare la sala, infatti, il tycoon ha teso la mano e salutato la prima ministra islandese Kristrun Frostadottir, posizionata proprio al fianco di Meloni, ignorando del tutto la presidente del Consiglio italiana.

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