Gemelle Kessler e il suicidio, Ellen avrebbe avuto paura di finire in una casa di riposo dopo un ictus

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Stanno emergendo le ragioni che hanno portato Alice ed Ellen Kessler a scegliere di morire insieme attraverso la procedura dell’eutanasia assistita, garantita dalla legge bavarese. Dopo una malattia di Ellen, forse un ictus, le due avrebbero iniziato a temere di non essere più autosufficienti ma non volevano rischiare di dover ricorrere a una struttura per anziani.

Le ragioni dell’eutanasia delle gemelle Kessler

Il programma di Rai 1 Storie Italiane ha confermato che sarebbe stata la paura di non essere più autosufficienti a seguito di una possibile malattia improvvisa a spingere le gemelle Kessler a ricorrere all’eutanasia assistita.

Questo timore sarebbe maturato già un anno fa, quando le due avrebbero iniziato a prendere contatti con un’associazione locale che aiuta i cittadini bavaresi a utilizzare la legge locale che consente l’eutanasia assistita.

ANSA Le gemelle Kessler

Le paure delle gemelle Kessler sarebbero cominciate dopo il peggioramento delle condizioni di salute di Ellen. Le fonti non hanno però saputo confermare se si trattasse di un problema cardiaco o di un ictus.

Il regalo all’amica giornalista

Un’importante giornalista televisiva tedesca che abita a pochi metri dalle case delle gemelle Kessler, Carolin Reiber, ha aggiunto un dettaglio alla storia dell’eutanasia delle due star dello spettacolo.

La giornalista, amica personale delle Kessler, avrebbe ricevuto pochi giorni prima un pacco dalle due con un biglietto che chiedeva di aprirlo soltanto dopo il 18 novembre.

Reiber ha rispettato le volontà delle gemelle e, una volta aperto il pacco, vi avrebbe trovato alcuni gioielli appartenuti alle Kessler e una lettera di addio a lei dedicata.

Il testamento delle gemelle Kessler

Entrambe le gemelle Kessler sono morte senza avere parenti diretti. Hanno quindi deciso di redigere un testamento nel quale hanno devoluto la loro fortuna, accumulata in anni di carriera, ad alcune associazioni.

Inizialmente sembrava che l’intera somma, che non è stata rivelata, fosse stata destinata a Medici Senza Frontiere. Recentemente però ci sarebbe stata una modifica al testo delle ultime volontà delle gemelle.

Alla storica organizzazione che porta cure mediche essenziali in diverse parti del mondo, si sono aggiunte anche un’associazione a tutela degli artisti, l’Unicef e altre due organizzazioni benefiche non specificate.