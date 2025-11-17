Gemelle Kessler morte col suicidio assistito, la rivelazione di Mara Venier: "Una delle due non stava bene"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Il ricordo e il cordoglio per le gemelle Kessler passa anche per Mara Venier: “Una delle due non stava bene”, ha detto la signora della tv in un intervento dell’ultima ora, appresa la notizia della morte delle due dive. Lo ha detto, la conduttrice, in una dichiarazione rilasciata a Repubblica alla quale si uniscono i commenti del mondo dello spettacolo, chiuso in un comprensibile lutto per le grandi assenti di oggi.

Il ricordo di Mara Venier

La morte delle gemelle Kessler ha gettato un velo di dolore sul mondo dello spettacolo. Lo confermano le dichiarazioni a caldo di Mara Venier, che ha affidato a Repubblica il suo ricordo.

“Sono venute spessissimo da me a Domenica In e sono sempre state molto carine e disponibili“, racconta la conduttrice. “Come le chiamavo arrivavano”, aggiunge.

IPA Mara Venier ricorda le gemelle Kessler: “Erano carine e disponibili”

Tranne l’ultima volta. Spiega Mara Venier: “Le avevo fatte chiamare anche recentemente ma mi avevano detto che una delle due non stava bene“.

Un dettaglio che ora, inevitabilmente, viene letto come un presagio: “Questo ci fa pensare un pò a quello che è stato il triste epilogo“.

La morte delle gemelle Kessler

Un fulmine a ciel sereno ha colpito il mondo del piccolo schermo e del teatro. Il 17 novembre Alice e Ellen Kessler, note in tutto il mondo come le gemelle Kessler, si sono spente all’età di 89 anni. A darne notizia è stata l’agenzia di stampa tedesca Dpa, seguita da Bild che ha confermato la scelta del suicidio assistito.

Le due ex ballerine si sono spente nella loro abitazione a Gruenwald, vicino Monaco di Baviera. Unanime è stato il cordoglio arrivato dal mondo dello spettacolo e della televisione. Bruno Vespa ha dichiarato che per lui si tratta come di “un lutto familiare” e ha detto: “Hanno fatto impazzire l’Italia, le gambe erano più lunghe del teleschermo”.

Carlo Conti ha ricordato la loro ospitata in occasione del suo show I migliori anni: “Le ricordo con grande simpatia, a sorpresa nel finale gli feci fare i dentoni per rifare il film ‘I complessi’ di Alberto Sordi e uscimmo così di scena”.

La scelta di morire insieme

In un’intervista rilasciata a Bild nel maggio 2024, le gemelle Kessler avevano rivelato le loro volontà per la futura morte. Alice Kessler aveva detto:

Io e Ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme. Ne abbiamo dato disposizione nei nostri testamenti. L’urna comune fa risparmiare spazio. Al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque. Anche al cimitero.

Con loro dovrà riposare il loro barboncino, Yello: “Lo amavamo più di ogni altra cosa”, aveva concluso Alice.