Gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel mamme, la storia delle donne con due teste che è diventata virale

Abby e Brittany Hensel, gemelle siamesi che condividono un solo corpo, sono recentemente diventate mamme. La paternità del bambino non è stata ancora chiarita: il padre potrebbe essere il marito di Abby, ex militare e infermiere, ma la notizia non è ancora confermata. Le due sorelle hanno già portato il piccolo presso la scuola dove insegnano per farlo conoscere ai colleghi.

Le gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel sono diventate madri.

La loro storia e la nascita del bambino è finita recentemente sotto i riflettori grazie alle foto scattate e condivise dal quotidiano The US Sun, foto che ritraggono una delle gemelle con il piccolo. Dopo la condivisione della news, diversi account social hanno condiviso post in merito e la loro storia è diventata virale.

Un testimone ha inoltre raccontato al giornale che le Hensen hanno portato il bambino a scuola per farlo conoscere ai colleghi: insegnano in un istituto elementare del Minnesota.

Le due sorelle “apparivano molto affaticate”, ha raccontato il testimone, “ma sembravano entusiaste”.

Il mistero sulla paternità

Non è ancora chiaro chi sia il padre del bambino avuto dalle gemelle siamesi Abby e Brittany Hensel.

È noto che Abby Hensen sia sposata con un ex militare e infermiere, Joshua Bowling. I due hanno organizzato le nozze in segreto e, nel 2024, è stato annunciato il matrimonio, con le foto della cerimonia successivamente condivise sui social.

Ma le due gemelle non hanno ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla eventuale paternità. E neanche il diretto interessato ha chiarito la questione, sebbene il The US Sun abbia cercato di indagare.

Chi sono Abby e Brittany Hensel

Quelli di Abby e Brittany Hensel sono nomi noti: le due gemelle siamesi nate a New Germany il 7 marzo 1990 hanno infatti ottenuto popolarità fin da bambine.

Nel 1996 fecero la prima apparizione al programma The Oprah Winfrey Show. Furono poi protagoniste, nel 2003, del documentario Joined For Life. Già nel corso di questo programma avevano espresso il loro desiderio di maternità.

Le due sorelle condividono gran parte del corpo e degli organi. Possiedono due teste ma un solo corpo, con fegato, vescica, gabbia toracica e sistema riproduttivo in comune.