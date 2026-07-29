Gemelli picchiati e denudati a Orsago, parla la madre: "Non escono più, siamo pronti a lasciare il paese"

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La madre dei due gemelli picchiati e denudati a Orsago, in provincia di Treviso, ha raccontato in un’intervista che i figli hanno paura a uscire di casa dopo quanto accaduto loro. Si è detta ferita dal comportamento dei ragazzi che hanno malmenato i suoi figli, tutti amici di lunga data dei due. Alcuni di loro avevano più volte mangiato o dormito a casa della famiglia. Soltanto la madre di uno dei giovani coinvolti ha chiesto scusa ai ragazzi. Nessuna delle altre famiglie si sarebbe fatta viva.

Cose è successo ai gemelli di Orsago

I fatti risalgono allo scorso 23 luglio. Un gruppo di dieci ragazzi, quasi tutti minorenni tranne uno, hanno attirato in un campo di soia i due gemelli di 14 anni, li hanno sequestrati, rapinati, derubati e picchiati.

La ragione sarebbe legata al fatto che i due avrebbero rivelato gli autori dell’imbrattamento della facciata della chiesa del paese, avvenuta pochi giorni prima a opera proprio di uno dei ragazzi del gruppo.

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Le sevizie sarebbero durate quattro ore. Non tutti i ragazzi hanno partecipato. Molti si sono limitati a guardare o a incitare gli amici. La famiglia delle vittime ha deciso di denunciarli.

Le parole della madre dei due gemelli

La madre dei due gemelli ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, in cui ha raccontato come stanno in due ragazzini

“Non vogliono uscire di casa. Hanno paura e sono provati: non è un male fisico, ma psicologico. Non si spiegano perché i loro amici abbiano fatto loro questo” ha spiegato la donna.

La madre ha poi continuato chiarendo la ragione per cui ha deciso di denunciare: “Serve a far capire a quei ragazzi la portata di quello che hanno fatto. Se non vengono fermati, potrebbero rifarlo”.

La delusione e il comportamento delle famiglie dei ragazzi

La donna ha raccontato che i figli sono particolarmente feriti perché molti dei ragazzi che li hanno aggrediti erano tra i loro amici di più lunga data. Alcuni di loro erano anche stati a pranzo o a dormire nella casa della famiglia. La madre ha raccontato:

Nessuno ha avuto un gesto di pietà nei loro confronti. Erano in dieci: non tutti hanno picchiato i miei figli, ma gli altri non hanno fatto nulla per aiutarli. Forse ti può interessare Ciclista picchiato a sangue a Camaiore e operato d'urgenza, 4 giovani confessano: denunciati Quattro giovani denunciati per aggressione a un ciclista a Camaiore: identificati grazie alle telecamere e alla confessione spontanea.

Nessuno dei ragazzi si sarebbe scusato e anche dalle famiglie le reazioni sono state pochissime: “È venuta solo la mamma di uno di loro, in lacrime: si è scusata per il comportamento del figlio. Dagli altri nemmeno un cenno” ha concluso la madre dei gemelli.