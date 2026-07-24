Gemitaiz nella bufera per le offese alla polizia dal palco del concerto a Francavilla al Mare, è polemica

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Il rapper Gemitaiz insulta le forze dell’ordine dal palco e infiamma la polemica. Condanna trasversale da parte della politica locale per le parole offensive dell’artista romano durante un festival di Francavilla al Mare, in provincia di Chieti. Nel mezzo dell’esibizione, il cantante e produttore discografico ha preso duramente di mira gli agenti e i carabinieri presenti al concerto, in particolare le unità cinofile.

Gli insulti di Gemitaiz alla polizia

Come riportato dal quotidiano abruzzese Il Centro, l’episodio è avvenuto domenica 19 luglio durante l’ultima serata dello Shock Wave Festival di Francavilla al Mare e ha suscitato sempre più indignazione man mano che i video ripresi dal pubblico hanno iniziato a circolare più insistentemente sui social.

“Io di solito vi avverto quando ci stanno i cani. Oggi non lo sapevo, non l’ho visto, mi dispiace. Mi dispiace che ‘ste m****e vengano a cagare il c***o ai pischelli” ha detto Gemitaiz durante l’esibizione contro le unità cinofile impegnate nei controlli antidroga. “Ricordatevi che la vita vostra è molto meglio” ha poi concluso.

ANSA

Le reazioni

Dopo essere rimbalzate sul web, le frasi offensive di Gemitaiz contro la polizia sono infine arrivate al consiglio comunale, provocando la reazione degli esponenti politici locali.

“Con un contributo del Comune di circa 45mila euro per lo Shock Wave Festival, permettiamo a chi viene pagato profumatamente per esibirsi sul nostro territorio di offendere le forze dell’ordine che svolgono il loro lavoro”, ha scritto in un post il consigliere di Forza Italia, Pier Paolo Paolini, accusando l’amministrazione di essere rimasta in silenzio.

Parole condivise con il collega Daniele D’Amario, che ha annunciato la presentazione di un’interrogazione nel prossimo consiglio comunale, ma anche del consigliere del M5s Livio Sarchese e della stessa sindaca Luisa Russo, che ha subito cercato di smontare la polemica politica.

“Prendo le distanze dalle dichiarazioni pronunciate dall’artista nei confronti delle forze dell’ordine – ha dichiarato -. Si tratta di parole che non condivido e che non rappresentano in alcun modo i valori dell’amministrazione comunale né quelli della nostra comunità”.

Il caso

Secondo quanto riportato dalla redazione del TgR Abruzzo, nel corso della serata le operazioni congiunte tra la questura di Chieti e i carabinieri avevano portato a 12 contestazioni amministrative per il possesso di sostanze stupefacenti e al sequestro di un ingente quantitativo di droga.

Controlli che hanno scatenato le offese di Genetaiz, che potrebbero spingere la procura di Chieti a valutare l’apertura di un fascicolo.