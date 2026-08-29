Gena Totaro morta nell'incendio divampato in casa a Gragnano, arrestata per omicidio la figlia
Donna di 75 anni trovata morta in casa a Gragnano, il corpo carbonizzato: la figlia che viveva con lei è stata arrestata per omicidio
Svolta nelle indagini sulla morte di Gena Totaro, la donna di 75 anni trovata morta in casa a Gragnano, nel Napoletano, dopo un incendio divampato nella sua abitazione. Il corpo della donna era stato trovato sul balcone, carbonizzato. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non si sarebbe trattato di un incidente domestico ma di un omicidio: i carabinieri hanno arrestato la figlia della vittima, che viveva con lei.
- Donna morta carbonizzata in casa a Gragnano
- La figli arrestata per omicidio
- Gena Totaro uccisa dalle fiamme
Donna morta carbonizzata in casa a Gragnano
Non un incidente né un malore, ma un omicidio: sarebbe stata uccisa Genoveffa Totaro, conosciuta come Gena, la donna di 75 anni trovata morta in casa a Gragnano, in provincia di Napoli.
Il corpo privo di vita della donna era stato trovato nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 agosto, sul balcone del suo appartamento in via Vittorio Veneto, carbonizzato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.
Nelle prime ore si era ipotizzato un tragico incidente domestico, un possibile ritorno di fiamma della bombola di gas presente in casa.
Ma dagli accertamenti condotti dai carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia è poi emerso un quadro ben diverso.
La figli arrestata per omicidio
Secondo gli inquirenti sarebbe stata la figlia della donna, che viveva con lei, a fare scoppiare un incendio che ha ucciso la madre.
La figlia della vittima, 45 anni, è stata fermata al termine di un interrogatorio durato tutta la notte. La procura di Torre Annunziata ha emesso nei suoi confronti un decreto di fermo con l’accusa di omicidio volontario e tentato incendio.
Gena Totaro uccisa dalle fiamme
Secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, la 45enne avrebbe cercato di dare fuoco all’abitazione in cui viveva assieme alla madre.
La donna avrebbe tagliato il tubo del gas e provocato un principio di incendio, che avrebbe poi investito la 75enne, uccidendola.
Le indagini vanno avanti per ricostruire con esattezza quanto accaduto e anche per definire le condizioni psichiche della donna al momento dei fatti.
L’abitazione è sotto sequestro, la salma dell’anziana a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’autopsia.
Una tragedia che colpisce una famiglia già devastata da un altro grave lutto. Gena Totaro era la nonna di Alessandro, 13enne vittima di bullismo morto nel settembre 2022.