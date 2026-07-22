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Un arresto per maltrattamenti in famiglia, questo il bilancio dell’ennesima lite domestica avvenuta nella zona dello stadio di Alessandria. Un 20enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti, è stato fermato dai Carabinieri dopo l’ultima aggressione ai danni dei genitori, esasperati dalle continue richieste di denaro e dai comportamenti violenti del figlio.

L’intervento ad Alessandria

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’intervento è scattato a seguito di una chiamata al 112 da parte dei genitori del giovane, ormai allo stremo dopo l’ennesima escalation di violenza domestica.

I militari della locale Stazione sono giunti rapidamente nell’abitazione situata nella zona dello stadio, dove hanno potuto constatare i danni materiali causati dal ragazzo durante un accesso d’ira.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, la lite sarebbe scoppiata a causa dell’ennesima richiesta insistente di denaro da parte del 20enne.

Di fronte al rifiuto dei genitori, il giovane avrebbe dato in escandescenze, danneggiando diversi arredi e oggetti domestici. La scena che si è presentata agli occhi dei militari era quella di una casa segnata da atti di rabbia e distruzione, segno di una situazione familiare ormai insostenibile.

Un clima di paura e vessazioni

Dagli accertamenti immediati e dagli approfondimenti condotti sul posto, è emerso un quadro di vessazioni e comportamenti violenti che si protraevano da tempo.

I genitori, pur avendo già subito in passato episodi simili, solo in questa occasione hanno trovato il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, esasperati dall’ennesima aggressione e dalla paura per la propria incolumità e quella del vicinato.

L’arresto e le accuse

Al termine delle formalità di rito, il giovane è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e condotto presso il carcere di Alessandria, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’episodio riporta l’attenzione sul delicato tema della violenza domestica e sulle difficoltà che spesso le vittime incontrano nel denunciare situazioni di disagio all’interno delle mura di casa.

IPA