Genitori anziani e malati vessati per anni dal figlio 27enne a Pozzallo, estorsioni per comprare droga
Un 27enne di Pozzallo è stato posto ai domiciliari per maltrattamenti, lesioni, estorsione e rapina ai danni dei genitori conviventi.
Un 27enne residente a Pozzallo, accusato di maltrattamenti, lesioni personali aggravate, estorsione e rapina ai danni dei genitori conviventi, è destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dopo una serie di episodi violenti avvenuti nell’arco di un anno.
- Maltrattamenti in famiglia a Ragusa
- Un clima di terrore in famiglia
- Le richieste di denaro e le aggressioni
- L'intervento della Procura e la misura cautelare
- Le accuse e la fase delle indagini
Maltrattamenti in famiglia a Ragusa
Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la misura cautelare è stata eseguita dai militari della Stazione di Pozzallo, in provincia di Ragusa.
Gli agenti sono intervenuti in numerose occasioni presso l’abitazione degli anziani genitori, costretti a rivolgersi alle forze dell’ordine a causa delle continue vessazioni, maltrattamenti e aggressioni subite dal figlio convivente.
Un clima di terrore in famiglia
Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe più volte minacciato di morte e aggredito fisicamente i genitori, tra cui il padre anziano affetto da una grave patologia invalidante.
Gli episodi si sarebbero verificati nel corso di un anno, con una costante escalation di violenza dovuta all’abuso di sostanze stupefacenti da parte dell’indagato.
Le richieste di denaro e le aggressioni
In diverse circostanze il 27enne avrebbe costretto i genitori a consegnargli denaro per acquistare droga, ricorrendo a aggressioni fisiche che hanno provocato loro lesioni alle mani e alle braccia.
Se le richieste non venivano soddisfatte il giovane reagiva con atti di violenza, danneggiando mobili, porte e persino l’autovettura della madre.
L’intervento della Procura e la misura cautelare
L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ragusa ed eseguita dai Carabinieri di Pozzallo, ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi in un contesto familiare già segnato da condizioni critiche e inserito nell’ambito del cosiddetto “codice rosso”.
L’indagato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in un’abitazione diversa da quella dei genitori, dove si erano verificati i fatti contestati.
Le accuse e la fase delle indagini
Il 27enne dovrà rispondere delle accuse di maltrattamenti contro familiari, lesioni personali aggravate, rapina ed estorsione. Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, per l’indagato vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Tutte le ipotesi accusatorie dovranno essere confermate nel corso del contraddittorio tra le parti.
Il caso si inserisce nell’ambito del “codice rosso”, la normativa che prevede una corsia preferenziale per le indagini relative a reati di violenza domestica e maltrattamenti in famiglia. L’intervento tempestivo delle autorità ha permesso di tutelare le vittime e di interrompere una spirale di violenza che rischiava di degenerare ulteriormente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.