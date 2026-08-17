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È stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento per un uomo accusato di maltrattamenti nei confronti dei propri anziani genitori. Il provvedimento, emesso dal GIP del Tribunale di Palmi su richiesta della Procura locale, è stato eseguito dalla Polizia di Stato dopo la denuncia della sorella dell’indagato, che ha segnalato continue richieste di denaro e comportamenti violenti.

Le indagini e le tensioni familiari

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di misura cautelare è stata adottata a seguito di un’indagine avviata dopo la denuncia presentata presso il Commissariato di P.S. di Cittanova. La sorella dell’uomo ha raccontato agli agenti le difficili condizioni vissute dagli anziani genitori, costretti a subire minacce, offese e continue pretese economiche da parte del figlio convivente.

Le indagini condotte dagli investigatori hanno permesso di ricostruire un quadro di forte disagio all’interno della famiglia. Dalle testimonianze raccolte e dagli accertamenti svolti, sono emerse numerose situazioni di tensione, spesso legate alle richieste insistenti del figlio, che pretendeva sia denaro sia altri beni dagli anziani genitori. Le condotte violente e minatorie hanno generato un clima di paura e sofferenza, aggravando ulteriormente la situazione familiare.

Il provvedimento cautelare

Alla luce delle risultanze investigative, il GIP del Tribunale di Palmi ha emesso un’ordinanza che dispone l’allontanamento dell’uomo dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai genitori. L’intervento della Polizia di Stato ha così posto fine a una situazione di disagio che si protraeva da tempo, restituendo serenità agli anziani coinvolti.

Determinante per l’avvio delle indagini è stata la denuncia presentata dalla sorella dell’indagato presso il Commissariato di P.S. di Cittanova. La donna ha avuto il coraggio di segnalare le condotte del fratello, permettendo così alle autorità di intervenire tempestivamente e di tutelare i genitori da ulteriori episodi di maltrattamenti.

IPA