Genitori di Claudio Carlomagno morti per asfissia da impiccagione, ora occhi sulla scatola nera dell'auto

I genitori di Claudio Carlomagno sono morti per asfissia da impiccagione. A dirlo sono i risultati dell’autopsia eseguita dopo il suicidio della coppia. Gli accertamenti sono stati svolti presso l’Istituto di medicina legale della Sapienza. Nel frattempo, proseguono le indagini sul femminicidio di Federica Torzullo. Gli investigatori esamineranno il contenuto della “scatola nera” dell’auto del reo confesso.

Suicidio dei genitori di Claudio Carlomagno, i risultati dell’autopsia

I primi risultati dell’esame autoptico svolto sui corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio non hanno riservato sorprese. La coppia è morta per asfissia dovuta all’impiccagione. I genitori di Claudio Carlomagno, l’uomo di Anguillara che ha confessato di aver ucciso la moglie Federica Torzullo, si sono suicidati nella loro casa.

La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Pasquale Carlomagno e Maria Messenio hanno lasciato una lettera d’addio al loro altro figlio.

Femminicidio di Federica Torzullo, nuovi sopralluoghi in vista

Sono previsti per domani nuovi sopralluoghi dei carabinieri del Nucleo investigativo di Ostia e del Ris nell’ambito dell’indagine sul delitto di Anguillara. Come riportato dall’agenzia Ansa, gli investigatori torneranno nella villetta dove è stata uccisa Federica Torzullo per effettuare una serie di accertamenti irripetibili, i primi dopo la confessione dell’indagato.

Le verifiche riguarderanno anche l’autovettura di Claudio Carlomagno, in particolare l’analisi della “scatola nera”, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire gli spostamenti dell’uomo.

I carabinieri si recheranno inoltre nell’azienda dell’indagato. Tra gli obiettivi dell’inchiesta c’è anche l’individuazione del coltello utilizzato per l’omicidio della 46enne. Nella giornata di ieri gli inquirenti hanno effettuato un sopralluogo nell’abitazione dei genitori di Carlomagno, che sabato si sono tolti la vita impiccandosi, acquisendo materiale ora al vaglio degli investigatori.