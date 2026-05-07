Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stata ritrovata e riconsegnata ai genitori la bambina svizzera di 7 anni che si era smarrita tra la folla nel centro storico di Roma. L’intervento tempestivo della Polizia di Stato ha permesso di concludere la vicenda con un abbraccio e un sorriso, restituendo serenità alla famiglia in vacanza nella Capitale.

La scomparsa della bambina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella suggestiva cornice di Piazza della Rotonda, nei pressi del Pantheon, uno dei luoghi più frequentati dai turisti nel cuore di Roma.

La protagonista della vicenda è Raina, una bambina di 7 anni di nazionalità svizzera, che si trovava in vacanza con la sua famiglia. Mentre i genitori erano intenti a scattare una fotografia per immortalare la loro visita nella Capitale, un attimo di distrazione è bastato perché la piccola si allontanasse tra la folla di turisti, perdendo di vista mamma e papà.

L’allarme e l’intervento degli agenti

Accortisi dell’assenza della figlia, i genitori, visibilmente preoccupati, si sono rivolti immediatamente agli agenti Antonio e Alessandra del I Distretto Trevi, fornendo una descrizione dettagliata della bambina. Gli agenti hanno attivato senza esitazione le procedure di ricerca, coinvolgendo le pattuglie presenti nella zona e concentrando le ricerche soprattutto nei punti di maggiore afflusso turistico.

Le ricerche e il ritrovamento

Grazie al coordinamento e alla rapidità d’azione, le forze dell’ordine hanno perlustrato le vie limitrofe a Piazza della Rotonda. In pochi minuti, la piccola Raina è stata individuata in via Quattro Novembre, a breve distanza dal luogo in cui si era smarrita. Gli agenti Giovanni e Angela del Commissariato di P.S. Porta Pia si sono avvicinati alla bambina, che appariva spaesata ma in buone condizioni di salute, e l’hanno subito rassicurata.

Il ricongiungimento e il lieto fine

Poco dopo, è avvenuto il tanto atteso ricongiungimento con i genitori. La paura e l’ansia hanno lasciato spazio a un abbraccio liberatorio e a un sorriso di sollievo. La famiglia ha voluto immortalare il momento con una fotografia insieme agli agenti che hanno reso possibile il lieto fine.

Un ricordo speciale per Raina

Per rendere ancora più indimenticabile la giornata, gli agenti hanno voluto fare un piccolo dono a Raina: alcune figurine raffiguranti le Volanti della Polizia di Stato, un gesto simbolico per ricordare un momento di grande apprensione che si è concluso nel migliore dei modi.

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